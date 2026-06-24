Καύσωνας-ρεκόρ σε όλη τη Δυτική Ευρώπη: Λιώνει η άσφαλτος, αυξάνονται οι θάνατοι - Στα όριά τους Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία

Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα σφοδρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου, τις υπηρεσίες υγείας να δέχονται αυξημένη πίεση και τις αρχές σε πολλές χώρες να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα προστασίας. Από τη Γαλλία μέχρι την Ιταλία, η παρατεταμένη ζέστη προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Στη Γαλλία, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για το πιο έντονο επεισόδιο καύσωνα που έχει καταγραφεί ποτέ τόσο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι. Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος πλησιάζει τους 45 βαθμούς, ενώ η υψηλή υγρασία καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Παράλληλα, βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχουν αφήσει χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και κλιματισμό, την ώρα που οι θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια παραμένουν εξαιρετικά υψηλές. Η γαλλική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτες συσκέψεις, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα νέο κύμα ακραίας ζέστης ενδέχεται να πλήξει τη χώρα από τις αρχές Ιουλίου.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Ιταλία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με έντονη υγρασία, ανεβάζοντας σε ορισμένες περιοχές την αίσθηση θερμοκρασίας ακόμη και στους 50 βαθμούς Κελσίου. Η Φλωρεντία κατέγραψε σήμερα 41 βαθμούς, ενώ οι αρχές έχουν θέσει 16 πόλεις στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για τη δημόσια υγεία, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες.

Η χώρα μετρά ήδη τρεις νεκρούς από θερμοπληξία, ενώ οι κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Την ίδια ώρα, η εκτόξευση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ιταλίας, αυξάνοντας την ανησυχία των αρχών για την αντοχή των υποδομών εν μέσω του παρατεταμένου καύσωνα.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Υγείας, 16 πόλεις βρίσκονται σήμερα στο μέγιστο επίπεδο συναγερμού για τη δημόσια υγεία, ενώ αύριο αναμένεται να γίνουν 17. Η χώρα μετρά ήδη τρεις νεκρούς από θερμοπληξία, με τα περιστατικά να καταγράφονται κυρίως σε ώρες αιχμής και σε αγροτικές περιοχές.

Το υπουργείο Υγείας συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για μέτρα αντιμετώπισης του παρατεταμένου καύσωνα, καθώς η πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο είναι τεράστια. Η κατανάλωση ρεύματος για κλιματισμό εκτοξεύθηκε στα 55 GW, από 44 GW την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας μπλακάουτ σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας.