Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες (φώτος)

Την τάση τους στην υπερβολή επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι, επιλέγοντας ένα άκρως εντυπωσιακό σκηνικό για τα γενέθλια του ράπερ, ο οποίος έκλεισε τα 49 του χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail και του Page Six, το ζευγάρι διοργάνωσε πάρτι γενεθλίων στις Βερσαλλίες, με τη βραδιά να συνεχίζεται στο πολυτελές ξενοδοχείο Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle. Το κόστος της εκδήλωσης φέρεται να άγγιξε τις 400.000 δολάρια, καθώς Γουέστ και Σενσόρι θέλησαν να προσφέρουν στους καλεσμένους τους μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας.

Ο Κάνιε Γουέστ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σειρά φωτογραφιών με τη σύζυγό του από το εσωτερικό των Βερσαλλιών. Η Daily Mail, ωστόσο, σχολίασε με καυστικό τρόπο ότι το concept του πάρτι, όπως και οι ενδυματολογικές επιλογές του ζευγαριού, έρχονταν σε έντονη αντίθεση με την κομψότητα και την ιστορική αίγλη του χώρου.

Ο ράπερ εμφανίστηκε ντυμένος στα μαύρα, φορώντας μάσκα προσώπου, σακάκι, δερμάτινο παντελόνι και μπότες. Η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε ένα κρεμ σατέν κορμάκι με κορσέ και ασορτί φούστα, ενώ είχε καλυμμένο το πρόσωπό της με ένα εντυπωσιακό φτερωτό headpiece και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με σατέν γόβες.

Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι περίπου 20 καλεσμένοι του ζευγαριού, αρκετοί από τους οποίους εμφανίστηκαν με αντίστοιχα εκκεντρικές ενδυματολογικές επιλογές. Μάλιστα, ορισμένοι προτίμησαν μάσκες ζώων αντί για τις κλασικές μάσκες μεταμφίεσης.