Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Daily Mail σχολίασε καυστικά ότι το θέμα του πάρτι και τα ρούχα που επέλεξαν Γουέστ και Σενσόρι «έρχονταν σε αντίθεση με την κομψότητα του χώρου»

Την τάση τους στην υπερβολή επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι, επιλέγοντας ένα άκρως εντυπωσιακό σκηνικό για τα γενέθλια του ράπερ, ο οποίος έκλεισε τα 49 του χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail και του Page Six, το ζευγάρι διοργάνωσε πάρτι γενεθλίων στις Βερσαλλίες, με τη βραδιά να συνεχίζεται στο πολυτελές ξενοδοχείο Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle. Το κόστος της εκδήλωσης φέρεται να άγγιξε τις 400.000 δολάρια, καθώς Γουέστ και Σενσόρι θέλησαν να προσφέρουν στους καλεσμένους τους μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας.

Ο Κάνιε Γουέστ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σειρά φωτογραφιών με τη σύζυγό του από το εσωτερικό των Βερσαλλιών. Η Daily Mail, ωστόσο, σχολίασε με καυστικό τρόπο ότι το concept του πάρτι, όπως και οι ενδυματολογικές επιλογές του ζευγαριού, έρχονταν σε έντονη αντίθεση με την κομψότητα και την ιστορική αίγλη του χώρου.

Ο ράπερ εμφανίστηκε ντυμένος στα μαύρα, φορώντας μάσκα προσώπου, σακάκι, δερμάτινο παντελόνι και μπότες. Η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε ένα κρεμ σατέν κορμάκι με κορσέ και ασορτί φούστα, ενώ είχε καλυμμένο το πρόσωπό της με ένα εντυπωσιακό φτερωτό headpiece και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με σατέν γόβες.

Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι περίπου 20 καλεσμένοι του ζευγαριού, αρκετοί από τους οποίους εμφανίστηκαν με αντίστοιχα εκκεντρικές ενδυματολογικές επιλογές. Μάλιστα, ορισμένοι προτίμησαν μάσκες ζώων αντί για τις κλασικές μάσκες μεταμφίεσης.

 

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα