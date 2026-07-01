«Αν έπεφτε προς τα εδώ… αντίο»: Η σχολή του Ξιαρχό δίπλα στο κτίριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα - Ανέβασε βίντεο σοκαρισμένος

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, με τη σχολή χορού του Τάσου Ξιαρχό να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σημείο. Ο γνωστός χορογράφος κατέγραψε με βίντεο στα social media τις πρώτες στιγμές μετά την κατάρρευση, περιγράφοντας το σοκ που βίωσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες επί της οδού Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, με την κινητοποίηση των Αρχών να είναι άμεση, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα.

Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Τάσος Ξιαρχό ανέφερε: «Παιδιά έχω σχολή χορού στο Γκάζι και έπεσε το πίσω κτίριο. Είναι σοκαριστικό ότι έχει πέσει. Είναι στον τοίχο της σχολής. Χριστέ μου και Παναγία μου, οι άνθρωποι... Τώρα έχει σκυλιά, κάνουμε όλοι ησυχία για να ακούσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να έχει ανθρώπους μέσα».

Σε δεύτερο βίντεο, δείχνοντας τα συντρίμμια του κτιρίου, ο χορογράφος σχολίασε: «Η πολυκατοικία έπεφτε προς τα εκεί, αν έπεφτε προς τα εδώ… αντίο».

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε, καθώς, όπως δήλωσε ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής, Βικέντιος Μαρινάκης, παρότι οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τέσσερα άτομα ήταν εγκλωβισμένα, «στελέχη ωστόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες, διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης και άμεσα έφτασαν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με την 1η ΕΜΑΚ, δύο ειδικά διασωστικά σκυλιά και διασωστικό όχημα.