Logicom: Οριακή μείωση τζίρου το εξάμηνο λόγω γεωπολιτικής κρίσης

Οριακή μείωση στο τζίρο της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναμένει η εταιρεία πληροφορικής Logicom, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, κατά το εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να παρουσιάσει οριακή μείωση, κυρίως λόγω της πολεμικής σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου, η οποία έχει αρνητική επίδραση στο γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ το λειτουργικό κέρδος από τις συνήθεις/υφιστάμενες εργασίες αναμένεται να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η κερδοφορία μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc αναμένεται να παραμείνει επίσης περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για την τελική κερδοφορία μετά τη φορολογία, λόγω της μη διαθεσιμότητας της απαιτούμενης πληροφόρησης σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Δήμητρα. Όταν θα υπάρχει η απαιτούμενη πληροφόρηση, η εταιρεία θα προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις.