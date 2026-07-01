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«Θαύμα» στη Βενεζουέλα: Ζωντανό ανασύρθηκε τρίχρονο αγόρι έξι ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Κλίμπερ Μοράν, ηλικίας τριών ετών, ανασύρθηκε ζωντανός στη συνοικία Λος Κοράλες της Βενεζουέλας, αφού πέρασε έξι ημέρες εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια.

Ένα τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια κτιρίου στη Λα Γουάιρα της Βενεζουέλας, έξι ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, σκορπίζοντας τον θάνατο και την καταστροφή.

Ο μικρός Κλίμπερ Μοράν εντοπίστηκε ζωντανός στη συνοικία Λος Κοράλες, όπου παρέμενε εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια επί έξι ημέρες. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω Telegram η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης.

Η διάσωσή του προσέφερε μια σπάνια στιγμή ελπίδας μέσα στο βαρύ κλίμα που επικρατεί στη χώρα, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου έχουν προκαλέσει τον θάνατο 1.943 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 10.571.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 50.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

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