Υποστήριξη στις προσπάθειες Γκουτέρες για το Κυπριακό εξέφρασαν σε κοινή δήλωση Κάλας, Κος, Μπρούνερ, Φιντάν

Κοινή δήλωσαν εξέδωσαν το βράδυ της Τρίτης η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, στην οποία εκφράζεται «υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό ζήτημα».

Στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε μετά το πέρας της επίσκεψης των τριών Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Άγκυρα, αναφέρεται πως συμφώνησαν επίσης για «τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας» και «επιβεβαίωσαν την κοινή τους αποφασιστικότητα να κάνουν βήματα που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργατική και αμοιβαία επωφελή σχέση» μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

Οι τέσσερις αξιωματούχοι συζήτησαν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας υπό το πρίσμα της παγκόσμιας συγκυρίας, υπενθυμίζοντας το καθεστώς υποψήφιας χώρας της Τουρκίας και αναγνωρίζοντας τη στρατηγική αξία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Εξέτασαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων η οικονομική συνεργασία και το εμπόριο, η συνδεσιμότητα, η μετανάστευση, η ασφάλεια και οι κοινές προκλήσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, αναφέρεται.

Όσον αφορά την Ουκρανία, συμφώνησαν ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία μοιράζονται τη δέσμευση για την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και για την υποστήριξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης βάσει του διεθνούς δικαίου».

Αναφορικά με τον Νότιο Καύκασο, συμφώνησαν «να συντονίσουν τις αλληλοσυμπληρούμενες τουρκικές και ευρωπαϊκές προσπάθειες για καλύτερη συμβολή στην περιφερειακή ειρήνη και ευημερία, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, το εμπόριο και τους οικονομικούς δεσμούς».

Επί της Τελωνειακής Ένωσης, «επιβεβαίωσαν την προθυμία τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της εφαρμογής της, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό της». Συμφώνησαν επίσης ότι «η ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) θα ήταν ωφέλιμη».

Αναφορικά με τη μετανάστευση, «αναγνώρισαν την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση και τον πιθανό αντίκτυπό της στις μεταναστευτικές κινήσεις» και εξέφρασαν «αποφασιστικότητα να συνεργαστούν για την αντιμετώπισή τους, μεταξύ άλλων μέσω ενίσχυσης της συνεργασίας στη διαχείριση των συνόρων και την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών».

Συζήτησαν επίσης την τρέχουσα κατάσταση στον Διάλογο Απελευθέρωσης Θεωρήσεων και αντάλλαξαν απόψεις για τις διαδικασίες υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων θεώρησης Τούρκων υπηκόων.

Υπογράμμισαν «τη σημασία της συνεργασίας στο εμπόριο, την ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιοποίηση», καλωσορίζοντας «τη σταδιακή επανέναρξη των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Τουρκία».

Η πλευρά της ΕΕ τόνισε, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, «την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διασφάλισης υψηλών δημοκρατικών προτύπων».

Η ΕΕ «υπενθύμισε επίσης τη σημασία της αποτροπής της καταστρατήγησης των κυρώσεών της από όλα τα κράτη», στο πλαίσιο της συζήτησης για την Ουκρανία.

Τέλος, όλοι συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου και να προγραμματίσουν επικείμενους γύρους διαλόγου υψηλού επιπέδου, κατά προτίμηση πριν από το τέλος του έτους, σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, η μετανάστευση και ασφάλεια, η υγεία, η επιστήμη και καινοτομία και η γεωργία, όπως αναφέρεται.

ΚΥΠΕ