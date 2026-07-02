Το απλό κόλπο με πάγο που κάνει τον ανεμιστήρα να δροσίζει περισσότερο (βίντεο)

Μια εύκολη και οικονομική λύση για τις ημέρες του καύσωνα υπόσχεται να ενισχύσει την αίσθηση δροσιάς στο σπίτι, μετατρέποντας έναν απλό ανεμιστήρα σε ένα πρόχειρο «κλιματιστικό».

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλοί αναζητούν τρόπους να δροσιστούν χωρίς να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Τα φορητά κλιματιστικά μπορεί να είναι αποτελεσματικά, ωστόσο το κόστος αγοράς και λειτουργίας τους δεν είναι πάντα αμελητέο. Έτσι, απλές λύσεις με υλικά που υπάρχουν ήδη στο σπίτι γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρειάζεται μόνο έναν ανεμιστήρα και ένα μπολ με πάγο ή ένα παγωμένο μπουκάλι νερό. Τοποθετώντας τον πάγο μπροστά από τον ανεμιστήρα, ο αέρας περνά από την κρύα επιφάνεια και κυκλοφορεί στον χώρο ελαφρώς πιο δροσερός.

Η Δρ Φάρα Αχμέντ, γιατρός με πολυετή εμπειρία στο βρετανικό σύστημα υγείας, εξηγεί στο Ideal Home ότι πρόκειται για ένα γνωστό DIY κόλπο, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά σε περιόδους καύσωνα. Όπως αναφέρει, όταν ο αέρας του ανεμιστήρα περνά πάνω από τον πάγο, μπορεί να δροσιστεί ελαφρώς, δημιουργώντας μια περιορισμένη αίσθηση κλιματισμού.

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Βέβαια, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με την απόδοση ενός κανονικού κλιματιστικού. Μπορεί όμως να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, κυρίως σε μικρούς και κλειστούς χώρους, όταν η ζέστη γίνεται έντονη.

Ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Κούντζαϊ Τσινεμπίρι σημειώνει ότι, αν και ο κλιματισμός παραμένει σαφώς πιο αποτελεσματικός, το κόλπο με τον πάγο αποτελεί μια οικονομική επιλογή για όσους θέλουν να δροσιστούν χωρίς μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του. Το μπολ ή το μπουκάλι με τον πάγο πρέπει να τοποθετείται σταθερά και σε ασφαλή απόσταση από τον ανεμιστήρα, ώστε να μην υπάρξει διαρροή νερού κοντά στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.

Ο Λουκ Όσμπορν, τεχνικός διευθυντής του οργανισμού Electrical Safety First, προειδοποιεί ότι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι περιορισμένη και πως η ασφάλεια πρέπει να προηγείται. Όπως επισημαίνει, ο πάγος πρέπει να βρίσκεται αρκετά μακριά από τον ανεμιστήρα, ώστε σε περίπτωση ανατροπής να μην υπάρξει επαφή νερού ή υγρασίας με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Με λίγα λόγια, το κόλπο μπορεί να βοηθήσει προσωρινά τις ζεστές ημέρες, αρκεί να εφαρμόζεται με προσοχή και χωρίς υπερβολικές προσδοκίες.