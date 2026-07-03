Καταρράκτη και άλλες ασθένειες προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία ειδικά το καλοκαίρι προειδοποιούν ειδικοί

Η υπεριώδης ακτινοβολία στα μάτια, ειδικά το καλοκαίρι με περισσότερες ώρες ηλιακού φωτός, μπορεί να προκαλέσει παθολογίες όπως καταρράκτη, εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και φωτοκερατίτιδα ή πτερύγιο, γνωστό ως «μάτι του σέρφερ», που σχετίζεται με την υπερβολική έκθεση στον ήλιο και τον άνεμο.

Η χρήση πιστοποιημένων γυαλιών ηλίου με φίλτρο UV και η εφαρμογή αντηλιακού στο δέρμα γύρω από τα μάτια είναι οι κύριες συστάσεις για την προστασία των ματιών και της όρασής μας.

Η Δρ. Lucía Galletero, από την οφθαλμολογική κλινική Miranza στην Ισπανία, εξηγεί ότι η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα τον αμφιβληστροειδή.

«Έχει αποδειχθεί ότι η υπεριώδης ακτινοβολία βλάπτει το μικροπεριβάλλον του αμφιβληστροειδούς και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ασθένειες όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας», εξηγεί.

Εκτός από τον καταρράκτη και τη φωτοκερατίτιδα, ένας άλλος σημαντικός κίνδυνος είναι η ηλιακή ωχροπάθεια ή αμφιβληστροειδοπάθεια, ένας τραυματισμός που προκαλείται από το να κοιτάμε απευθείας τον ήλιο, ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτή είναι επίσης μια προειδοποίηση ενόψει της ηλιακής έκλειψης στις 12 Αυγούστου.

«Πρόκειται για μη αναστρέψιμες βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα όρασης ή μικρά τυφλά σημεία, γνωστά ως σκοτώματα», επισημαίνει η επιστήμονας.

Αυτοί οι τύποι τραυματισμών μπορούν να καταστρέψουν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα στον αμφιβληστροειδή και η βλάβη μπορεί να γίνει μόνιμη. Επιπλέον, η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ξηρότητα, ερεθισμό ή άλλη δυσφορία.

Από τον κλιματισμό στην πισίνα

Αν και η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στα μάτια είναι ένας από τους κύριους κινδύνους, δεν είναι ο μόνος το καλοκαίρι.

Η θερμότητα, ο άνεμος, ο κλιματισμός και η εξάτμιση συμβάλλουν επίσης στην ξηροφθαλμία, ενώ η επαφή με θαλασσινό νερό ή νερό πισίνας μπορεί να ερεθίσει την οφθαλμική επιφάνεια και να αλλοιώσει το δακρυϊκό φιλμ.

Οι ειδικοί της κλινικής Miranza επισημαίνουν επίσης ότι η ηλιακή ακτινοβολία δεν επηρεάζει μόνο τις εσωτερικές δομές του ματιού, αλλά και το δέρμα γύρω από την περιοχή των ματιών.

Το δέρμα γύρω από τα μάτια είναι μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του προσώπου λόγω του λεπτότερου δέρματος και της χαμηλότερης παρουσίας κολλαγόνου, ελαστίνης και λιπώδους ιστού, καθιστώντας το ιδιαίτερα ευάλωτο στις επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Ως αποτέλεσμα, η σωρευτική έκθεση στον ήλιο μπορεί να επιταχύνει τη φωτογήρανση, προωθώντας την εμφάνιση πρόωρων ρυτίδων, κηλίδων και απώλειας σφριγηλότητας στα βλέφαρα και την περιοφθαλμική περιοχή.

Επομένως, δεν αρκεί να χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου αλλά πρέπει να εφαρμόζουμε αντηλιακό στο δέρμα γύρω από τα μάτια, χρησιμοποιώντας προϊόντα κατάλληλα για αυτήν την ευαίσθητη περιοχή.

Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι τα γυαλιά ηλίου πρέπει να είναι πιστοποιημένα, να διαθέτουν φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας και να αγοράζονται από εξειδικευμένα καταστήματα.

Οι σκούροι φακοί χωρίς πιστοποιημένη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να είναι ανεπαρκείς και ακόμη και να δημιουργούν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας, καθώς προάγουν τη διαστολή της κόρης και επιτρέπουν την είσοδο περισσότερης επιβλαβούς ακτινοβολίας στο μάτι.

Τα παιδιά, οι αθλητές που συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες, τα άτομα με ανοιχτόχρωμα μάτια ή όσοι έχουν προϋπάρχουσες οφθαλμικές παθήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις σωρευτικές επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λήψη προληπτικών μέτρων είναι ακόμη πιο σημαντική για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης υγείας των ματιών.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ