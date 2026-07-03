Ξεκίνησε η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στον ποταμό της Πάφου: Το πρώτο βήμα για το νέο Γραμμικό Πάρκο

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης κατά μήκος του ποταμού της Πάφου, από τον κυκλικό κόμβο Κονιών μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Παφιακού, σε μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την πρόληψη των πυρκαγιών και την προστασία της πόλης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί τον φυσικό διάδρομο όπου προγραμματίζεται να αναπτυχθεί το νέο Γραμμικό Πάρκο της Πάφου, ένα έργο που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την εικόνα της πόλης και να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Η αντιπυρική ζώνη αποτελεί το πρώτο και αναγκαίο στάδιο για την ασφαλή υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με την ολοκλήρωση του Γραμμικού Πάρκου και τις εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις που προβλέπονται, η καρδιά της Πάφου αναμένεται να αποκτήσει έναν νέο πνεύμονα πρασίνου, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το πάρκο θα προσφέρει σύγχρονες υποδομές για περίπατο, ποδηλασία, άθληση και αναψυχή, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο επαφής με τη φύση, προσβάσιμο σε όλες τις ηλικίες.

Σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμο Ιεροκηπίας, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας, την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.