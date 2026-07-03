Η Emirates γίνεται η πρώτη αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων που θέτει σε λειτουργία το Boeing 777-300ERSF

Η Emirates σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επέκταση του στόλου μεταφοράς φορτίων της, καθώς γίνεται η πρώτη αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων* που θέτει σε λειτουργία το αεροσκάφος Boeing 777-300ERSF, το οποίο έχει μετατραπεί από επιβατικό σε φορτηγό. Το αεροσκάφος (A6-EBK) θα τεθεί σε εμπορική υπηρεσία με πτήση από το Χονγκ Κονγκ προς το Ντουμπάι, μεταφέροντας πάνω από 100 τόνους φορτίου.

Το ανακαινισμένο Boeing 777-300ERSF της Emirates προσφέρει χωρητικότητα φορτίου 100 τόνων και όγκο φορτίου 811 m³, που αντιστοιχεί σε αύξηση 25% στον όγκο φορτίου σε σύγκριση με το εργοστασιακό φορτηγό Boeing 777-F. Με 47 θέσεις παλετών, το ανακαινισμένο αεροσκάφος διαθέτει επίσης 10 επιπλέον θέσεις παλετών σε σύγκριση με το εργοστασιακό φορτηγό Boeing 777-F, καθιστώντας το ιδανικό για τη μεταφορά ογκωδών φορτίων, όπως προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία σήμερα αποτελούν περίπου το 20% του παγκόσμιου αεροπορικού φορτίου, με προβλέψεις για περαιτέρω αύξηση τα επόμενα χρόνια.

Ο Badr Abbas, Ανώτερος Αντιπρόεδρος του Τμήματος της Emirates SkyCargo, δήλωσε: «Η ένταξη του πρώτου ανακαινισμένου Boeing 777-300ERSF της Emirates σε επιχειρησιακή υπηρεσία αποτελεί το επόμενο βήμα στην επέκταση του στόλου μας και στην επιχειρησιακή ευελιξία μας. Βελτιστοποιούμε τα μέσα του στόλου μας μετατρέποντας παλαιότερα επιβατικά αεροσκάφη Boeing 777-300ER, προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για χωρητικότητα αεροπορικών μεταφορών, ώστε να μεταφέρουμε εμπορεύματα γρήγορα σε όλο τον κόσμο.

«Σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο στόλο μας από εμπορευματικά αεροσκάφη Boeing 777-F παραγωγής, έχουμε ήδη καταφέρει να επεκτείνουμε το παγκόσμιο δίκτυο εμπορευματικών πτήσεών μας από λίγο πάνω από 40 προορισμούς τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους σε 62 προορισμούς σήμερα, αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται. Παρέχουμε στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο επεκτάσιμη χωρητικότητα μεταφοράς φορτίων, καθώς και απόλυτη ευελιξία και συνδεσιμότητα κατά τη μεταφορά φορτίων προς και μέσω του κόμβου μας στο Ντουμπάι.»

Φιλόδοξη επέκταση στόλου και δικτύου

Το ανακαινισμένο Boeing 777-300ERSF είναι το έκτο νέο φορτηγό αεροσκάφος — μετά από πέντε φορτηγά αεροσκάφη Boeing 777-F που κατασκευάστηκαν ειδικά για μεταφορές φορτίου — που εντάσσεται στον στόλο της Emirates SkyCargo από τον Μάρτιο του 2026. Στο πλαίσιο της φιλόδοξης στρατηγικής επέκτασής της, η Emirates SkyCargo θα παραλάβει επίσης πέντε επιπλέον αεροσκάφη Boeing 777-F, καθώς και ένα επιπλέον ανακαινισμένο Boeing 777-300ERSF έως τον Δεκέμβριο του 2026. Η Emirates SkyCargo θα εντάξει επίσης στον στόλο της τρία επιπλέον ανακαινισμένα Boeing 777-ERSF το 2027.

Η επέκταση του στόλου και του δικτύου της Emirates SkyCargo επιβεβαιώνει τη δέσμευση της αεροπορικής εταιρείας να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στη στήριξη του παγκόσμιου εμπορίου, συνδέοντας νέους προορισμούς με επιχειρήσεις και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα με βασικούς παραγωγικούς κόμβους που ήδη περιλαμβάνονται στο παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας, το οποίο εκτείνεται σε έξι ηπείρους.

*φορτηγό πολλαπλών χρήσεων