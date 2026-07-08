Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και σήμερα - Για τρίτη ημέρα άστατος ο καιρός

Σε ισχύ τίθεται και σήμερα, από τις 11:00 μέχρι και τις 18:00, κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, καθώς συνεχίζονται για τρίτη διαδοχική ημέρα οι ασταθείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, οι περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού αναμένεται να επηρεαστούν εκ νέου από μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η αστάθεια θα επηρεάσει κυρίως τις ορεινές περιοχές και το εσωτερικό κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

⚠️Προειδοποίηση για Καταιγίδες και σήμερα με ισχύ από τις 11:00τχ μέχρι και τις 18:00τχ.



Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι ασταθείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας, με τις περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού να δέχονται ξανά μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. pic.twitter.com/8NOHraxDUI — CYMET (@CyMeteorology) July 8, 2026

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και το εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, τα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και ενδεχομένως και στο εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.