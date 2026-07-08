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Κρίσιμο τετ α τετ ΔΗΚΟ–Χριστοδουλίδη την Παρασκευή: Στο τραπέζι η πορεία της συνεργασίας τους, ο ανασχηματισμός και οι ημικρατικοί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κ. Ερωτοκρίτου απέρριψε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ΔΗΚΟ επιδιώκει να εξασφαλίσει περισσότερα υπουργικά χαρτοφυλάκια ή άλλες κρατικές θέσεις.

Η πορεία της συνεργασίας του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση θα τεθεί στο επίκεντρο νέας συνάντησης που θα έχει η Γραμματεία του κόμματος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Παρασκευή.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο» στο κρατικό ραδιόφωνο, η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρία των συλλογικών οργάνων του κόμματος συζητήθηκαν τόσο οι σχέσεις με την Κυβέρνηση όσο και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της διαφθοράς.

Η κ. Ερωτοκρίτου απέρριψε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ΔΗΚΟ επιδιώκει να εξασφαλίσει περισσότερα υπουργικά χαρτοφυλάκια ή άλλες κρατικές θέσεις.

Όπως τόνισε, στόχος του κόμματος είναι να υπάρξει ουσιαστικός πολιτικός διάλογος με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για την πορεία της συνεργασίας τους, τον επικείμενο ανασχηματισμό, καθώς και την ανανέωση των διοικητικών συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών.

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