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Το Assassin’s Creed Black Flag Resynced φέρνει ξανά στη ζωή ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της σειράς

Dimitri G

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Το Assassin’s Creed Black Flag Resynced αναβιώνει το κλασικό παιχνίδι της Ubisoft με σύγχρονα γραφικά, ανανεωμένο gameplay, βελτιωμένες ναυμαχίες και νέες προσθήκες στην ιστορία του Edward Kenway.

Η Ubisoft επιστρέφει στην εποχή της χρυσής εποχής της πειρατείας παρουσιάζοντας το Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ένα πλήρες remake του ιδιαίτερα αγαπημένου τίτλου του 2013. Αντί για μια απλή αναβάθμιση γραφικών, η νέα έκδοση επανασχεδιάζει σημαντικά στοιχεία του gameplay, της εξερεύνησης και της μάχης, φέρνοντας το παιχνίδι στα σύγχρονα δεδομένα.

Η μεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται στον τεχνικό τομέα. Το παιχνίδι αξιοποιεί τη σύγχρονη έκδοση της Anvil Engine, προσφέροντας εντυπωσιακό φωτισμό, ray tracing, αναβαθμισμένες υφές, πιο ρεαλιστικούς χαρακτήρες, βελτιωμένα καιρικά φαινόμενα και ιδιαίτερα εντυπωσιακή απεικόνιση της θάλασσας. Οι πόλεις εμφανίζονται πιο ζωντανές από ποτέ, ενώ η Καραϊβική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση κλίμακας.

Η Ubisoft έχει επίσης ανανεώσει το σύστημα εξερεύνησης. Ο χάρτης δεν γεμίζει πλέον από την αρχή με δεκάδες δραστηριότητες, αλλά ενθαρρύνει τον παίκτη να ανακαλύπτει μόνος του νέες τοποθεσίες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία που εισήχθη στα πιο πρόσφατα παιχνίδια της σειράς.

Βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο parkour, με πιο ομαλές κινήσεις και ταχύτερες μεταβάσεις μεταξύ των εμποδίων. Παρότι ορισμένες αδυναμίες του αρχικού συστήματος εξακολουθούν να υπάρχουν, η συνολική εμπειρία είναι αισθητά πιο σύγχρονη.

Ανανεωμένο είναι και το σύστημα μάχης. Οι αντίπαλοι διαθέτουν πλέον posture bar, οι βαριές επιθέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και οι νέοι συνδυασμοί επιτρέπουν πιο στρατηγικές συγκρούσεις, χωρίς όμως να χάνεται η γνώριμη αίσθηση δράσης που χαρακτήριζε το αρχικό παιχνίδι.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις ναυμαχίες, οι οποίες παραμένουν το σημαντικότερο στοιχείο του Black Flag. Το πλήρωμα μπορεί να αποκτήσει νέους αξιωματικούς με ειδικές ικανότητες, ενώ τόσο τα όπλα όσο και οι ελιγμοί του πλοίου έχουν αναβαθμιστεί. Ταυτόχρονα, τα δυναμικά καιρικά φαινόμενα και η βελτιωμένη τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν πιο απρόβλεπτες θαλάσσιες συγκρούσεις.

Η ιστορία του Edward Kenway εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της σειράς Assassin’s Creed. Στο Resynced εμπλουτίζεται με νέες κινηματογραφικές σκηνές, περισσότερες πληροφορίες για βασικούς χαρακτήρες, όπως ο Blackbeard, αλλά και έναν νέο επίλογο που κλείνει αφηγηματικά κενά του αρχικού παιχνιδιού.

Παρά τις μικρές αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένα σημεία του gameplay, το Assassin’s Creed Black Flag Resynced αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες αναβιώσεις που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Ubisoft. Το remake δεν περιορίζεται στην ανανέωση της εικόνας, αλλά εξελίσσει ουσιαστικά την εμπειρία, προσφέροντας τον καλύτερο μέχρι σήμερα τρόπο για να ζήσει κανείς την περιπέτεια του Edward Kenway στην Καραϊβική.

παραχωρηση παιχνιδιού για το review : UBISOFT

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