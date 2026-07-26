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Κατσαρίδες στο σπίτι; Οι κινήσεις που τις διώχνουν πριν γίνουν εφιάλτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η ζέστη, η υγρασία και τα υπολείμματα τροφών δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για τις κατσαρίδες. Με σωστή καθαριότητα, σφράγισμα των εισόδων και έγκαιρη αντιμετώπιση, η παρουσία τους μπορεί να περιοριστεί σημαντικά.

Οι κατσαρίδες δεν εμφανίζονται τυχαία. Αναζητούν τροφή, νερό και σκοτεινά σημεία όπου μπορούν να κρυφτούν. Η κουζίνα και το μπάνιο είναι συνήθως οι χώροι που προτιμούν περισσότερο, όταν υπάρχουν ψίχουλα, λιπαρές επιφάνειες, σκουπίδια ή διαρροές νερού.

Το πρώτο βήμα είναι ο σχολαστικός καθαρισμός. Οι πάγκοι και το δάπεδο πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά, ενώ τα τρόφιμα χρειάζεται να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία. Τα πιάτα δεν πρέπει να μένουν άπλυτα τη νύχτα και ο κάδος απορριμμάτων καλό είναι να αδειάζει συχνά και να κλείνει καλά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα σημεία πίσω και κάτω από το ψυγείο, την ηλεκτρική κουζίνα και τα ντουλάπια. Εκεί συσσωρεύονται λίπη και υπολείμματα που μπορεί να μην είναι ορατά, αλλά αποτελούν εύκολη πηγή τροφής για τα έντομα.

Χαρτόκουτα και παλιές εφημερίδες δεν πρέπει να συσσωρεύονται, επειδή προσφέρουν κρυψώνες. Η τροφή των κατοικιδίων καλό είναι επίσης να απομακρύνεται μετά το γεύμα και να μην παραμένει εκτεθειμένη τη νύχτα.

Εξίσου σημαντικό είναι να περιοριστεί η πρόσβασή τους στο νερό. Μια βρύση που στάζει, υγρασία κάτω από τον νεροχύτη ή νερό σε πιατάκια γλαστρών μπορεί να τις κρατήσει στο σπίτι. Οι διαρροές πρέπει να επισκευάζονται και οι επιφάνειες να παραμένουν στεγνές, ιδιαίτερα τη νύχτα.

Στη συνέχεια πρέπει να εντοπιστούν οι πιθανές είσοδοι. Ρωγμές στους τοίχους, κενά γύρω από σωλήνες, σιφώνια και ανοίγματα κάτω από πόρτες χρειάζονται σφράγισμα. Στα σιφώνια μπορούν να τοποθετηθούν κατάλληλα καλύμματα, ενώ οι χαραμάδες κλείνουν με υλικό στεγανοποίησης.

Οι παγίδες κόλλας βοηθούν να διαπιστώσετε σε ποια σημεία υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα. Τα ειδικά δολώματα είναι συνήθως αποτελεσματικότερα από τον αλόγιστο ψεκασμό, επειδή μεταφέρονται στη φωλιά. Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Αν βλέπετε κατσαρίδες και την ημέρα, εντοπίζετε πολλές μικρές κατσαρίδες ή το πρόβλημα επιμένει, πιθανότατα υπάρχει μεγαλύτερη εστία. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται επαγγελματική απεντόμωση, ώστε να αντιμετωπιστεί η φωλιά και όχι μόνο τα έντομα που εμφανίζονται.

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