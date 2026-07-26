Πύρινη κόλαση σε Ισπανία και Γαλλία: Προτεραιότητα, να σωθούν ζωές, είπε ο Σάντσεθ - «Δύσκολες ώρες» αναμένονται στη Ζιρόντ, λέει ο Λεκορνί

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Α400Μ των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, που κινητοποιήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Μπορντό, πραγματοποίησε την πρώτη ρίψη επιβραδυντικού υλικού σήμερα το απόγευμα στο Λακανό της Ζιρόντ.

Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε πραγματικές συνθήκες το αεροσκάφος της Airbus, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 20.000 λίτρα νερό ή επιβραδυντικού υγρού.

Νωρίτερα, το γενικό επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες» για να αξιολογηθεί η τεράστια δεξαμενή του αεροσκάφους και να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν ότι είναι έτοιμη προς χρήση.

Το πρωτότυπο, που δοκιμάστηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία τον Απρίλιο του 2025, αποτελείται από μια τεράστια, ημικυλινδρική δεξαμενή, η οποία έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του αεροπλάνου, χωρίς δομική τροποποίησή του. Χάρη σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα, το Α400Μ μπορεί να πραγματοποιήσει ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού υλικού ισοδύναμου με αυτόν τριών αεροσκαφών Canadair.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξήγησε εξάλλου ότι η σημερινή ρίψη είχε ως στόχο «τη δημιουργία ζωνών επιβραδυντικού υγρού έξω από τους ορεινούς όγκους και την περιφέρεια του Μπορντό.

Από απόψε εξάλλου 1.500 στρατιώτες θα ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες. Βασική αποστολή τους θα είναι να βοηθήσουν στις εκκενώσεις, στις ζώνες που απειλούνται από τις φλόγες αλλά και να προστατεύσουν τις κατοικίες που έμειναν χωρίς επιτήρηση.

Στη Γαλλία, περίπου 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή τον τόπο των διακοπών τους, μια επιχείρηση εκκένωσης που «πιθανότατα» είναι η μεγαλύτερη που εχει οργανωθεί ποτέ στη χώρα, είπε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Ιστορικό ρεκόρ»

Από τις αρχές του έτους, οι διάφορες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία, έχουν κάψει συνολικά 980.000 στρέμματα, «ιστορικό ρεκόρ», κατά τον Νουνιέζ.

Παρουσιάζοντας την κατάσταση, ο υπουργός είπε ότι «υπάρχουν ακόμη πυρκαγιές που δεν έχουν οριοθετηθεί», όπως αυτές στη Ζιρόντ, στη Λαντ και το Βαρ, στη νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Γαλλία.

Πάντως, η εκκένωση του Μπορντό, της μεγαλης πόλης της νοτιοδυτικής Γαλλίας, «δεν είναι στην ημερήσια διάταξη», παρά την πυρκαγιά που μαίνεται σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων, είπε ο δήμαρχος Τομάς Καζενάβ. Στο Μπορντό έχουν βρει καταφύγιο 5-6.000 άνθρωποι από γειτονικές κοινότητες που εκκενώθηκαν.

«Προτεραιότητα, να σωθούν ζωές»

Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είπε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι «να σωθούν ζωές» και χαρακτήρισε «περίπλοκη» την κατάσταση αφού επισκέφθηκε το πρωί ένα κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών σε μια από τις πληγείσες ζώνες της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, οι πυρκαγιές στα δυτικά της πρωτεύουσας και την Άβιλα έχουν κάψει συνολικά 250.000 στρέμματα - έκταση υπερδιπλάσια εκείνης της πόλης του Παρισιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα στις πυρκαγιές της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Ο περιφερειάρχης της Μαδρίτης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε προειδοποίησε ότι η σημερινή ημέρα θα ήταν «δύσκολη» λόγω των «ακανόνιστων ριπών» ανέμου, όμως εξέφρασε και κάποια αισιοδοξία, αφού «με την αύξηση της σχετικής υγρασίας και τη μείωση της θερμοκρασίας (...) υπάρχει μια πραγματική πιθανότητα να επιτεθούμε στη φωτιά με καλές πιθανότητες επιτυχίας».

Στα βόρεια προάστια της Μαδρίτης, ένα στρώμα μαύρης στάχτης καλύπτει τις στέγες και τις βεράντες των σπιτιών, ο καπνός και η έντονη μυρωδιά καμένου ερεθίζουν τα μάτια και τον λαιμό και αναγκάζουν τους κατοίκους να κρατούν κλειστά τα παράθυρα. Στο Ελ Εσκοριάλ, το ιστορικό μοναστήρι της πόλης ήταν πνιγμένο στους καπνούς, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τι δήλωσε ο Λεκορνί

«Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες» στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου μαίνονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε απόψε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, επισημαίνοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων «ξαναγίνονται δυσμενείς».

«Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στη Ζιρόντ. Η βίαιη αλλαγή των καιρικών συνθηκών χθες άλλαξε σε βάθος τη δυναμική της φωτιάς. Μετά τη μικρή βελτίωση τη νύχτα και σήμερα το πρωί, η πρόγνωση ξαναγίνεται δυσμενής» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ, μετά τη συνεδρίαση του διυπουργικού οργάνου αντιμετώπισης κρίσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ