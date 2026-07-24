Ο Τραμπ διατάζει έρευνα για τις εμπορικές πρακτικές της ΕΕ μετά το πρόστιμο στη Google

Την έναρξη επίσημης έρευνας για τις εμπορικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες έχουν επιβάλει άδικα πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Google και η Apple, μετέδωσε το Associated Press.

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα μετά την επιβολή προστίμου ύψους 890 εκατ. ευρώ στη Google από την Ευρωπαϊκή Ένωση για φερόμενη παραβίαση των κανόνων ψηφιακού ανταγωνισμού, καθώς σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές η εταιρεία ευνοούσε τις δικές της υπηρεσίες και εφαρμογές εις βάρος ανταγωνιστών.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εμπορικών εντάσεων. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την επιβολή δασμών διψήφιου ποσοστού σε εισαγωγές από περισσότερες από 60 χώρες, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις τους ότι δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις απαγορεύσεις σε προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Οι νέοι δασμοί αντικαθιστούν τον προσωρινό οριζόντιο δασμό 10% στις εισαγωγές, ο οποίος είχε επιβληθεί από τον Τραμπ μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που περιόρισε προηγούμενες εμπορικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, σημειώνει το πρακτορείο.

Με πληροφορίες από Associated Press