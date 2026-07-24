Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Buzzlife

Σάλος με τη Ροσαλία στην Αργεντινή πριν τις συναυλίες - Ζήτησε συγγνώμη μετά το βίντεο για την ήττα στο Μουντιάλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητούν μποϊκοτάζ των συναυλιών της Ροσαλία

Η Ισπανίδα σταρ της ποπ Ροσαλία αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην Αργεντινή, αφού κοινοποίησε μια ανάρτηση σχετικά με την ήττα της Εθνικής ομάδας της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, η οποία προκάλεσε οργή λίγες μέρες πριν από τις συναυλίες της τραγουδίστριας στο Μπουένος Άιρες.

Η κοινοποίηση ενός βίντεο στο TikTok της Αμερικανολιβανέζας ηθοποιού Μία Χαλίφα -στο οποίο η Χαλίφα γιορτάζει τη νίκη της Ισπανίας με το μήνυμα «Πώς ακούγεται η ζωή τώρα που οι ‘πέρλες’ ηττήθηκαν», με τη συνοδεία του τραγουδιού της Ροσαλίας «La Perla»- θεωρήθηκε προσβολή στην Αργεντινή.

Στην ισπανική αργκό η λέξη «perla» αναφέρεται σε ταραχοποιούς, προβληματικούς ή δύσκολους ανθρώπους.

Αφού διέγραψε την ανάρτηση, η Ροσαλία ζήτησε συγγνώμη στο Instagram την Τετάρτη, εξηγώντας ότι είχε κοινοποιήσει το βίντεο χωρίς να γνωρίζει πραγματικά «τι έλεγε».

"Μόνο αγάπη έχω για την Αργεντινή", υποστήριξε.

Η ανάρτηση της Χαλίφα:

Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα πριν από την πρώτη από τις τέσσερις sold-out συναυλίες της «Lux Tour» στο Μπουένος Άιρες, ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητούν μποϊκοτάζ της Ροσαλία.

«Τι θα γινόταν αν ζητούσαμε επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια;», «Επέστρεψα τα εισιτήρια που αγόρασα για τις ανιψιές μου. Αποφάσισαν μόνες τους να μην έρθουν να σας δουν (...) απογοητεύσατε πολύ τους Αργεντινούς θαυμαστές σας» και η φράση «επιστροφή εισιτηρίων» συγκαταλέγονται στα σχόλια κάτω από την τελευταία ανάρτηση της Ισπανίδας καλλιτέχνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΑργεντινήΜΟΥΝΤΙΑΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα