Σάλος με τη Ροσαλία στην Αργεντινή πριν τις συναυλίες - Ζήτησε συγγνώμη μετά το βίντεο για την ήττα στο Μουντιάλ

Η Ισπανίδα σταρ της ποπ Ροσαλία αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην Αργεντινή, αφού κοινοποίησε μια ανάρτηση σχετικά με την ήττα της Εθνικής ομάδας της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, η οποία προκάλεσε οργή λίγες μέρες πριν από τις συναυλίες της τραγουδίστριας στο Μπουένος Άιρες.

Η κοινοποίηση ενός βίντεο στο TikTok της Αμερικανολιβανέζας ηθοποιού Μία Χαλίφα -στο οποίο η Χαλίφα γιορτάζει τη νίκη της Ισπανίας με το μήνυμα «Πώς ακούγεται η ζωή τώρα που οι ‘πέρλες’ ηττήθηκαν», με τη συνοδεία του τραγουδιού της Ροσαλίας «La Perla»- θεωρήθηκε προσβολή στην Αργεντινή.

Στην ισπανική αργκό η λέξη «perla» αναφέρεται σε ταραχοποιούς, προβληματικούς ή δύσκολους ανθρώπους.

Αφού διέγραψε την ανάρτηση, η Ροσαλία ζήτησε συγγνώμη στο Instagram την Τετάρτη, εξηγώντας ότι είχε κοινοποιήσει το βίντεο χωρίς να γνωρίζει πραγματικά «τι έλεγε».

"Μόνο αγάπη έχω για την Αργεντινή", υποστήριξε.

Η ανάρτηση της Χαλίφα:

Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα πριν από την πρώτη από τις τέσσερις sold-out συναυλίες της «Lux Tour» στο Μπουένος Άιρες, ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητούν μποϊκοτάζ της Ροσαλία.

«Τι θα γινόταν αν ζητούσαμε επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια;», «Επέστρεψα τα εισιτήρια που αγόρασα για τις ανιψιές μου. Αποφάσισαν μόνες τους να μην έρθουν να σας δουν (...) απογοητεύσατε πολύ τους Αργεντινούς θαυμαστές σας» και η φράση «επιστροφή εισιτηρίων» συγκαταλέγονται στα σχόλια κάτω από την τελευταία ανάρτηση της Ισπανίδας καλλιτέχνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ