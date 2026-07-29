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Νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι ο διάσημος DJ Kavinsky – Είχε εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο δημιουργός του «Nightcall» βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Παρίσι

Ο Kavinsky, Γάλλος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και DJ, o υπνωτικός ύμνος του οποίου «Nightcall» έγινε κλασικό τραγούδι όταν έγινε το αρχικό μουσικό θέμα της ταινίας «Drive» του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν το 2011 πέθανε σε ηλικία 50 ετών.

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του, αν και δεν έχουν αναφερθεί εγκληματικές ενέργειες. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο μουσικός παραπονιόταν για πονοκεφάλους τις ημέρες πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης είχε επίσης συμμετάσχει στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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