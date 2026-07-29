Σήμα κινδύνου για προϊόντα που πωλούνται ως CBD στην Κύπρο - Οι επισημάνσεις του Δρ Χρίστου Μηνά

«Απρόβλεπτη» μπορεί να είναι η πραγματική επίπτωση στην υγεία από προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ως CBD ή φυτικά προϊόντα, καθώς ενδέχεται να περιέχουν συνθετικά ή ημισυνθετικά κανναβινοειδή, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), Δρ Χρίστος Μηνάς.

Όπως εξηγεί, η πρόσφατη δημόσια προειδοποίηση της Αρχής εκδόθηκε μετά από επείγουσα ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Ναρκωτικά (European Drug Alert System - EDAS) του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA), στην οποία γίνεται αναφορά και στην Κύπρο, όπου έχουν εντοπιστεί τέτοια προϊόντα.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία Klostiki Ltd, με δημόσια τοποθέτησή της, εκφράζει στήριξη στην προειδοποίηση της ΑΑΕΚ και ζητεί άμεση θεσμική ρύθμιση της αγοράς.

Εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν την ΑΑΕΚ στην έκδοση της ανακοίνωσης, ο Δρ. Μηνάς ανέφερε ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του EDAS, αποστάλθηκε επείγουσα ενημέρωση προς όλα τα κράτη μέλη για προϊόντα CBD που περιέχουν ψυχοδραστικές ουσίες, στην οποία υπήρχε ειδική αναφορά και στην Κύπρο, όπου έχουν εντοπιστεί τέτοια προϊόντα.

«Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του EUDA, μέσα στα πλαίσια του συστήματος προειδοποίησης, αποστέλλεται σχετική ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο για τα επικίνδυνα αυτά προϊόντα, τα οποία βρέθηκε να περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για τις ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ ανέφερε ότι η επείγουσα ευρωπαϊκή ενημέρωση αφορά συνθετικά και ημισυνθετικά κανναβινοειδή.

«Οι ουσίες αυτές μπορούν να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία, επειδή οι συσκευασίες τους μπορεί να φαίνονται νόμιμες ή χαμηλού κινδύνου, ενώ η πραγματική επίπτωση στην υγεία να είναι απρόβλεπτη», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, σύμφωνα με την ενημέρωση του EDAS, τα προϊόντα αυτά μπορεί να διατίθενται ως υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου, ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης, έλαια, σταγόνες, άνθη, ρητίνες ή ακόμη και βρώσιμα προϊόντα.

Άγνωστο τι περιέχουν προϊόντα που πωλούνται ως CBD

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει επαρκής έλεγχος της αγοράς, ο Δρ. Μηνάς ανέφερε ότι, παρότι η κανναβιδιόλη (CBD) δεν αποτελεί ναρκωτική ουσία, η κυπριακή νομοθεσία την κατατάσσει ως φάρμακο.

«Η πώληση προϊόντων CBD είναι παράνομη, καθώς κανένα προϊόν δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου στην Κύπρο», είπε, προσθέτοντας ότι προϊόντα εισάγονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αντιμετωπίζονται ως συμπληρώματα διατροφής και δεν υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο.

Όπως ανέφερε, στην κυπριακή αγορά λειτουργούν καταστήματα που διαθέτουν προϊόντα CBD, χωρίς να διαθέτουν σχετική άδεια, γεγονός που σημαίνει ότι «δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για το τι περιέχουν».

«Έχουν εντοπιστεί προϊόντα που μπορεί να αναγράφουν ότι περιέχουν CBD, αλλά στην πραγματικότητα περιείχαν άλλες παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν, σε συνεργασία με την Αστυνομία, κοινό πρόγραμμα επιχειρήσεων για τον έλεγχο της αγοράς σε σχέση με προϊόντα κανναβιδιόλης που δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια επιχειρήσεις και κατασχέσεις προϊόντων.

Αναφερόμενος στα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα για την προστασία των καταναλωτών, ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ υπογράμμισε ότι «η χρήση οποιασδήποτε ψυχοδραστικής ουσίας μπορεί να επιφέρει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ειδικά όταν καταναλώνεται χωρίς ο χρήστης να γνωρίζει τι ακριβώς καταναλώνει», επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση του κοινού αποτελεί το βασικό εργαλείο που διαθέτει η Αρχή για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.

Καμία σχέση της βιομηχανικής κάνναβης με προϊόντα CBD κατανάλωσης

Σε ό,τι αφορά τη διάκριση της βιομηχανικής ή κλωστικής κάνναβης από τα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση, ο Δρ. Μηνάς διευκρίνισε ότι η βιομηχανική κάνναβη αφορά το σύνολο του φυτού ή μέρη αυτού, καθώς και τους σπόρους του είδους Cannabis sativa, με περιεκτικότητα σε THC έως 0,2%, η παραγωγή και εμπορία της οποίας ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία και πραγματοποιείται κατόπιν άδειας του Τμήματος Γεωργίας.

«Η βιομηχανική κάνναβη δεν έχει καμία σχέση με προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση, αλλά αφορά προϊόντα όπως κλωστές, υφάσματα, σχοινιά και άλλα βιομηχανικά προϊόντα», ανέφερε.

Έκκληση για θεσμική ρύθμιση

Στο μεταξύ, η Klostiki Ltd, σε ανακοίνωσή της με αφορμή την προειδοποίηση της ΑΑΕΚ, εκφράζει την πλήρη στήριξή της στην προσπάθεια της Αρχής για προστασία της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η ανακοίνωση της ΑΑΕΚ επιβεβαιώνει όσα, όπως υποστηρίζει, επισημαίνει τα τελευταία δύο χρόνια σχετικά με την κυκλοφορία ανεξέλεγκτων προϊόντων και συνθετικών κανναβινοειδών στην κυπριακή αγορά.

Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της βιομηχανικής (κλωστικής) κάνναβης, η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή ινών, δομικών υλικών, ζωοτροφών και άλλων βιολογικών προϊόντων, και των προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση και ενδέχεται να περιέχουν ουσίες αδιευκρίνιστης προέλευσης.

Η Klostiki Ltd καλεί, επίσης, την Πολιτεία να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση της λιανικής πώλησης μη πιστοποιημένων προϊόντων κάνναβης και συνθετικών κανναβινοειδών μέχρι να θεσπιστεί σαφές νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της υπαίθριας καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης, σε ευθυγράμμιση με την Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταλήγοντας, η εταιρεία δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για συνεργασία και κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων, με στόχο την αξιοποίηση της κλωστικής κάνναβης ως στρατηγικής πρώτης ύλης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γεωργία, τη δόμηση και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΚΥΠΕ