Νέα ελπίδα κατά του Έμπολα: Αναπτύσσεται το «πιο υποσχόμενο» εμβόλιο του ΠΟΥ

Ένα εμβόλιο κατά του Έμπολα, που παρουσιάζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως "το πιο υποσχόμενο" κατά της επιδημίας που σοβεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα αναπτυχθεί από τη Hilleman Laboratories, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος αυτός με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι εχουν πεθάνει σε αυτήν την αφρικανική χώρα από την έναρξη της επιδημίας, που οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε εγκεκριμένη επίσημα ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Όμως πολλοί ειδικοί και οργανισμοί έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να αναπτύξουν γρήγορα εμβόλια κατά του στελέχους αυτού.

Ο ΠΟΥ θεωρεί πως το μονοδοσικό εμβόλιο "rVSV Bundibugyo" είναι "το πιο πολλά υποσχόμενο" υποψήφιο εμβόλιο.

Η πλατφόρμα ανάπτυξής του --όρος για μια τεχνολογία που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πολλών εμβολίων προσαρμοζόμενη κάθε φορά στον στόχο-- είναι η ίδια με εκείνην του εμβολίου Ervebo που έχει εγκριθεί κατά του στελέχους Ζαΐρ του Έμπολα, που είναι πολύ πιο διαδεδομένο από το Μπουντιμπούγκιο.

Η εταιρία Hilleman Laboratories ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προωθήσει την ανάπτυξη αυτού του υποψήφιου εμβολίου ώστε να μπορέσει να δοκιμαστεί σε ανθρώπους στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών.

Η σιγκαπουριανή εταιρία είναι μια κοινοπραξία του αμερικανικού φαρμακευτικού κολοσσού MSD με τον βρετανικό φιλανθρωπικό οργανισμό Wellcome Trust.

Η MSD, που ανέπτυξε και παρήγαγε το εμβόλιο Ervebo, "θα έχει ρόλο τεχνικού συμβούλου" και θα δώσει την "τεχνογνωσία της στην πλατφόρμα rVSV", διευκρινίζει σε μια ανακοίνωση η εταιρία.

Αν οι πρώτες δοκιμές επιτύχουν και το εμβόλιο λάβει άδεια, η Hilleman Laboratories και η Συμμαχία για τις καινοτομίες στον τομέα της προετοιμασίας για τις επιδημίες (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) --που δεσμεύεται κυρίως για τη χρηματοδότηση αυτού του εμβολίου-- ελπίζει "να εγγυηθεί την ταχεία και προσιτή προμήθεια δόσεων στις χώρες που έχουν πληγεί από την επιδημία και στις χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος".

Ενώ το εμβόλιο Ervebo πρέπει να διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι ειδικοί ελπίζουν πως το νέο εμβόλιο θα μπορεί να διατηρηθεί επί πολλούς μήνες σε κλασικά ψυγεία, που θα το καταστήσει λιγότερο ακριβό και πιο εύκολο στην ανάπτυξη.

Τον Μάιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε εκτιμήσει ότι θα χρειάζονταν πιθανόν επτά με εννέα μήνες πριν από τις δοκιμές σε ανθρώπους.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας πρώτος εθελοντής έλαβε την πρώτη δόση ενός άλλου εμβολίου κατά του Μπουντιμπούγκιο, το οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία με το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca για την Covid-19.

ΑΠΕ- ΜΠΕ