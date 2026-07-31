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Μπεν Άφλεκ: Κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και χάρισε το έπαθλο σε φιλανθρωπικό σκοπό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η ερώτηση που χάρισε στον Μπεν Άφλεκ 1 εκατ. δολάρια για φιλανθρωπία

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε το νικητήριο χρηματικό έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για φιλανθρωπικό σκοπό στο τηλεπαιχνίδι "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος" (Who Wants to Be a Millionaire).

Ο ηθοποιός και ο συμπαίκτης του, πρωταθλητής του Jeopardy!, Τζέιμι Ντινγκ, πέτυχαν το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του τηλεπαιχνιδιού του ABC την Τετάρτη.

Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ τους ρώτησε «Στη ετήσια παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που πήρε ‘χάρη’ από πρόεδρο των ΗΠΑ;», με τις πιθανές απαντήσεις να είναι «Peanut Butter & Jelly», «Tater & Tot», «Mac & Cheese» και «Spaghetti & Meatball».

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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