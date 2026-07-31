Ο Γκουτέρες ωθεί την Κύπρο προς μια λύση με επίκεντρο τα αποτελέσματα. Του Γιουσούφ Κανλί

Ο Αντόνιο Γκουτέρες αναχώρησε από την Κύπρο χωρίς να ανακοινώσει την επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων, χωρίς να ορίσει ημερομηνία για μια νέα διευρυμένη συνάντηση 5+1 ή να αποκαλύψει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ικανά να μεταμορφώσουν άμεσα την καθημερινότητα στο νησί. Δεν υπήρξε κοινή διακήρυξη, καμία δραματική χειραψία και καμία προσεκτικά σκηνοθετημένη διακήρυξη μιας νέας αρχής.

Ωστόσο, το να κρίνει κανείς την επίσκεψη της 27ης-29ης Ιουλίου από την απουσία διπλωματικού θεάτρου θα ήταν σαν να έχανε τη σημασία της. Ο Γκουτέρες ήρθε για να επιβάλει πειθαρχία σε μια διαδικασία που πολύ συχνά συνέχεε την κινητικότητα με την πρόοδο, τις συναντήσεις με τις διαπραγματεύσεις και τις διακηρύξεις με τα αποτελέσματα. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η μεθοδολογία και η ουσία πρέπει τώρα να προχωρήσουν μαζί, και μια άλλη 5+1 θα συγκληθεί μόνο όταν υπάρχει μια εύλογη προοπτική ότι μπορεί να παράγει κινητικότητα. Ο πιθανός προορισμός: μια διευθέτηση δύο κρατών υπό ένα σκόπιμα χαλαρό ομοσπονδιακό πλαίσιο, μία διεθνή προσωπικότητα, στενά καθορισμένες κοινές αρμοδιότητες.

Καμία συνάντηση χάριν της συνάντησης

Για δεκαετίες, η κυπριακή διπλωματία ακολουθούσε μια στείρα αλληλουχία: συγκλήσεις συναντήσεων, διογκωμένες προσδοκίες, έκδοση ελπιδοφόρων ανακοινωθέντων, κατάρρευση συνομιλιών, ανταλλαγή κατηγοριών, αποκατάσταση της παράλυσης. Το κόστος της αποτυχίας δεν κατανεμήθηκε ποτέ ισότιμα. Οι Ελληνοκύπριοι επέστρεφαν στη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία και την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ. Οι Τουρκοκύπριοι επέστρεφαν στην απομόνωση και τη νομική αβεβαιότητα.

Η πιο σημαντική απόφαση του Γκουτέρες μπορεί επομένως να ήταν η άρνησή του να συγκαλέσει άλλη μια διάσκεψη απλώς για να αποδείξει ότι η διπλωματία παρέμενε ζωντανή. Εξασφάλισε τη συμφωνία επί της αρχής από τους δύο Κύπριους ηγέτες και τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις ότι μια άλλη 5+1 θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από επαρκή προετοιμασία σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία. Αυτό προσιδιάζει πολύ στην προσέγγιση που υποστηρίζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του: καμία συνάντηση απλώς χάριν της πραγματοποίησης μιας συνάντησης.

Οι ενστάσεις της Άγκυρας διαμόρφωσαν τη φόρμουλα

Η προσεκτική φόρμουλα αντανακλούσε επίσης τη θέση της Άγκυρας πριν από την επίσκεψη. Διπλωματικές πηγές που γνωρίζουν τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στις 24 Ιουλίου με την προσωπική απεσταλμένη του Γκουτέρες, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, περιέγραψαν τον Τούρκο υπουργό ως πιο σταθερό σε σχέση με προηγούμενες επαφές.

Ο Φιντάν φέρεται να υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε σημειώσει ανεπαρκή πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων και τα ουσιαστικά ζητήματα, και ότι η Άγκυρα δεν θεωρούσε κατάλληλη μια άλλη 5+1 υπό τις επικρατούσες συνθήκες. Επέμεινε ότι οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να αναγνωρίζει τη κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού.

Στη συνέχεια, ο Γκουτέρες θέλησε να μιλήσει με τον Φιντάν. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, ο Φιντάν επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν θα υποστήριζε μια άλλη διευρυμένη συνάντηση χωρίς προηγούμενη πρόοδο στους ίδιους τρεις τομείς, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να αποδεχθεί μια δέσμευση του Γενικού Γραμματέα για σύγκληση μιας 5+1 χωρίς να οριστεί ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος της θα παρέμενε εξαρτημένος από μια τέτοια πρόοδο.

Ο συμβιβασμός που ανακοίνωσε ο Γκουτέρες διατήρησε την απόφαση επί της αρχής για τη σύγκληση μιας άλλης 5+1, αφήνοντας παράλληλα τον χρόνο πραγματοποίησής της να εξαρτάται από την πρόοδο στους τρεις τομείς που προσδιορίστηκαν από την Άγκυρα και τον Ερχιουρμάν. Υπέδειξε επίσης ότι η διαδικασία του ΟΗΕ αρχίζει να αναγνωρίζει την πολιτική πραγματικότητα δύο εδραιωμένων κυρίαρχων διοικήσεων στο νησί, και ότι το καθήκον τώρα είναι η οργάνωση αυτής της πραγματικότητας εντός ενός συμφωνημένου πλαισίου, παρά η προσπάθεια εξάλειψής της.

Μια αποστολή υψηλού ρίσκου αλλά με ξεκάθαρο στόχο

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η απόφαση του Γκουτέρες να επισκεφθεί την Κύπρο φαίνεται να βασίστηκε στον υπολογισμό ότι η προσωπική του εμπλοκή θα μπορούσε να εμπλέξει τους δύο ηγέτες και την Άγκυρα πιο άμεσα, να ενθαρρύνει την κινητικότητα σε ουσιαστικά ζητήματα και να δοκιμάσει αν υπήρχε επαρκής χώρος για μια επιτυχημένη συνάντηση 5+1.

Όταν έγινε σαφές ότι οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, επέλεξε ωστόσο να μην επαναλάβει την εμπειρία της ατελέσφορης διευρυμένης συνάντησης του Ιουλίου 2025. Αντίθετα, εξασφάλισε συμφωνία επί της αρχής για τη σύγκληση μιας άλλης 5+1, αφήνοντας σκόπιμα την ημερομηνία της να εξαρτάται από την απτή πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με κυριότερη τη συμφωνία για νέα σημεία διέλευσης.

Αυτή η προσέγγιση μετέτοπισε την έμφαση από τη διεξαγωγή μιας ακόμη διάσκεψης στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε μια διάσκεψη να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα. Έγινε δεκτή με ικανοποίηση τόσο από την Άγκυρα όσο και από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, καθώς αντανακλούσε τη μακροχρόνια άποψή τους ότι μια άλλη διευρυμένη συνάντηση θα πρέπει να ακολουθεί, και όχι να προηγείται, της μετρήσιμης προόδου. Μια τέτοια διάσκεψη θα έφερνε επίσης τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, την Τουρκία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, απευθείας σε συζητήσεις για την ασφάλεια, τις εγγυήσεις και τη μελλοντική συνταγματική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών.

Το ζήτημα των σημείων διέλευσης δεν ήταν μια νέα πρωτοβουλία. Το άνοιγμα τεσσάρων νέων διελεύσεων είχε συμφωνηθεί επί της αρχής στην πρώτη διευρυμένη άτυπη συνάντηση 5+1 που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το προηγούμενο έτος και επανεξετάστηκε στη μετέπειτα συνάντηση στη Νέα Υόρκη στη βάση πρότασης του Γενικού Γραμματέα. Η πρόταση εκείνη προέβλεπε διελεύσεις σε Χασπολάτ/Μια Μηλιά, Ακιντζιλάρ/Λουρουτζίνα προς Λίμνια/Λύμπια, Κιρατζίκιοϊ/Αθηένου προς Πυρόι/Γκαζιλέρ, και Εϊλέντζε/Αγλαντζιά.

Ωστόσο, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στη Νέα Υόρκη, σε μεγάλο βαθμό λόγω της συνεχιζόμενης διαφωνίας σχετικά με τη διαδρομή του συνδετήριου δρόμου. Η ελληνοκυπριακή πλευρά επέμενε ότι θα έπρεπε να διέρχεται από τη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ, ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά υποστήριζε ότι μια τέτοια διευθέτηση εγείρει δυσκολίες ασφαλείας, εδαφικές και πολιτικές. Τους επόμενους μήνες, η τουρκοκυπριακή πλευρά παρουσίασε μια σειρά από εναλλακτικές φόρμουλες με στόχο το άνοιγμα και των τεσσάρων διελεύσεων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ενστάσεις που προέβαλε η ελληνοκυπριακή ηγεσία.

Όταν υποστηρίχθηκε ότι δεν υπήρχε κατάλληλος δρόμος εκτός της νεκρής ζώνης για την κυκλοφορία οχημάτων, η τουρκοκυπριακή πλευρά πρότεινε την κατασκευή ενός νέου δρόμου με χρηματοδότηση από την Τουρκία. Όταν εκφράστηκαν ανησυχίες για τις αποζημιώσεις ιδιωτικών περιουσιών της προτεινόμενης διαδρομής, πρότεινε οι απαιτήσεις να αντιμετωπιστούν μέσω της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας. Πρότεινε επίσης ότι, σε περίπτωση που η ελληνοκυπριακή πλευρά προέβαλε ενστάσεις για την επέκταση του δρόμου από τον βορρά μέχρι την Αγλαντζιά, η διέλευση θα μπορούσε αντίθετα να μεταφερθεί στο Γέρι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί έναν συνδετήριο δρόμο μεταξύ Γερίου και Αγλαντζιάς. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εκδοχή, κάθε πρόταση απορρίφθηκε και ακολούθησαν νέες ενστάσεις.

Το ζήτημα επανήλθε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης της 29ης Ιουλίου που φιλοξένησε ο Γκουτέρες. Αφού ο Γενικός Γραμματέας τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η εργασία επί των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο Χριστοδουλίδης δήλωσε έτοιμος να αποδεχθεί την πρόταση του ΟΗΕ για τις διελεύσεις. Ωστόσο, όταν ο Ερχιουρμάν ρώτησε ποια μέρη της πρότασης ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί, ο Ελληνοκύπριος ηγέτης φέρεται να περιόρισε τη συγκατάθεσή του στο ταυτόχρονο άνοιγμα της διαδρομής Κιρατζίκιοϊ-Γκαζιλέρ-Αγλαντζιά, η οποία σε πρακτικούς όρους θα περιλάμβανε δύο ξεχωριστά σημεία διέλευσης, μαζί με το Χασπολάτ.

Η θέση αυτή απέκλειε το Ακιντζιλάρ, παρόλο που αποτελούσε μέρος του αρχικού πακέτου τεσσάρων διελεύσεων του Γενικού Γραμματέα εξαρχής. Από την τουρκοκυπριακή σκοπιά, η ελληνοκυπριακή πλευρά όχι μόνο διατηρούσε την απαίτησή της ο συνδετήριος δρόμος να διέρχεται από τη νεκρή ζώνη, αλλά επεδίωκε επίσης την αφαίρεση μιας διέλευσης που θεωρείται απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας εύλογης ισορροπίας οφέλους μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Η διαφωνία περιπλέχθηκε περαιτέρω από τη νέα απαίτηση του Χριστοδουλίδη για διέλευση διαμετακόμισης μέσω Ερένκιοϊ/Κοκκίνων. Η τουρκοκυπριακή πλευρά θεώρησε την πρόταση αυτή εκ των προτέρων απαράδεκτη και προέβαλε ενστάσεις ιδιαίτερα για το γεγονός ότι παρουσιάστηκε ως προϋπόθεση για την επανεξέταση της διέλευσης του Ακιντζιλάρ. Κατά την άποψή της, η εισαγωγή των Κοκκίνων στη συζήτηση δημιούργησε ένα πρόσθετο εμπόδιο και ενίσχυσε τις αμφιβολίες για το αν η ελληνοκυπριακή ηγεσία ήταν ειλικρινά προετοιμασμένη να συμφωνήσει σε ένα ισορροπημένο πακέτο σημείων διέλευσης.

Αυτό το ευρύτερο πλαίσιο αλλάζει επίσης την ερμηνεία της πρότασης Αθηένου-Κιρατζίκιοϊ. Η τεχνική εργασία του ΟΗΕ φέρεται να είχε μικρύνει το τμήμα της διαδρομής που διέρχεται από τη νεκρή ζώνη από περίπου 13 χιλιόμετρα σε περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Ωστόσο, οι Τουρκοκύπριοι ηγέτες, τόσο υπό τον Ερσίν Τατάρ όσο και υπό τον Ερχιουρμάν, συνέχισαν να θεωρούν την πρόταση πολιτικά και πρακτικά ασύμμετρη, εκτός εάν συνοδευόταν από το Ακιντζιλάρ/Λουρουτζίνα ή άλλη διέλευση που θα παρείχε συγκρίσιμο όφελος στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Η άρνηση του Ερχιουρμάν δεν ήταν επομένως μια απλή απόρριψη για στενούς λόγους ασφαλείας, αλλά αποτέλεσμα μιας ευρύτερης αξιολόγησης που περιλάμβανε την αμοιβαιότητα, τις εδαφικές επιπτώσεις και την ισότητα οφέλους.

Τα σημεία διέλευσης δεν ήταν ο μόνος τομέας στον οποίο ο Γκουτέρες επεδίωξε κινητικότητα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε τέσσερα πρόσθετα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης: πρόοδο στα προβλήματα που επηρεάζουν παιδιά και οικογένειες που προέρχονται από μεικτούς γάμους, αποναρκοθέτηση σε ολόκληρο το νησί ξεκινώντας από τη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ, ισχυρότερη συνεργασία κατά της παράτυπης μετανάστευσης και δημιουργία κοινού μηχανισμού για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά δηλώνει ότι αποδέχθηκε και τις τέσσερις προτάσεις. Η ελληνοκυπριακή πλευρά τις απέρριψε, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας αποναρκοθέτησης, με την αιτιολογία ότι δεν μπορούσαν να διεξαχθούν επιχειρήσεις σε περιοχές όπου παρέμεναν ανεπτυγμένες τουρκικές δυνάμεις. Από την τουρκοκυπριακή σκοπιά, αυτό το ιστορικό εξασθενεί το αφήγημα ότι η αποτυχία παραγωγής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ήταν αποτέλεσμα της δικής της ακαμψίας.

Το επεισόδιο ενίσχυσε ένα δύσκολο μάθημα για τον Γκουτέρες. Σχεδόν τίποτα στην Κύπρο δεν παραμένει αμιγώς τεχνικό μόλις μετατραπεί σε συγκεκριμένη πρόταση. Οι δρόμοι γίνονται ζητήματα εδάφους και ασφάλειας. Η αποναρκοθέτηση εμπλέκεται με τη στρατιωτική παρουσία. Η συνεργασία για τη μετανάστευση αγγίζει την εξουσία και την αναγνώριση. Ακόμη και η αντιμετώπιση καταστροφών μπορεί να παγιδευτεί σε διαφωνίες σχετικά με το θεσμικό καθεστώς. Η προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα πρέπει επομένως να κάνει κάτι περισσότερο από το να εντοπίζει πρακτικά μέτρα. Πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στο οποίο η αμοιβαιότητα είναι ορατή, τα οφέλη είναι ισορροπημένα και καμία πλευρά δεν αναμένεται να κάνει υποχωρήσεις που ενισχύουν τα πολιτικά πλεονεκτήματα της άλλης.

Η μορφή μιας πιθανής διευθέτησης

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εμμένει στη θέση ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να επαναληφθούν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά το 2017. Ο Ερχιουρμάν παραμένει δεσμευμένος σε μια διευθέτηση συνεπή με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά υποστηρίζει ότι οι συμφωνημένες παράμετροι μόνο δεν μπορούν να παράγουν συμφωνία χωρίς πραγματική πολιτική ισότητα, αποτελεσματική συμμετοχή και μια διαδικασία προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.

Αυτή η πολιτική ισότητα δεν μπορεί να παραμείνει τελετουργική. Πρέπει να μεταφραστεί σε αποτελεσματική συμμετοχή, θετική συγκατάθεση σε καθορισμένους τομείς, ρυθμίσεις εκ περιτροπής και ασφαλιστικές δικλείδες κατά της κυριαρχίας από την αριθμητική πλειοψηφία.

Ταυτόχρονα, το κοινό κράτος δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με εξουσίες που οι δύο πλευρές δεν μπορούν να ασκήσουν από κοινού. Η πιο ρεαλιστική κατεύθυνση είναι μια χαλαρή ομοσπονδιακή/συνομοσπονδιακή ρύθμιση βασισμένη σε δύο πολιτικά ίσα συνιστώντα κράτη, με το κέντρο να κατέχει μία διεθνή προσωπικότητα και ένα περιορισμένο σύνολο αρμοδιοτήτων όπως η εξωτερική εκπροσώπηση, τα θέματα ΕΕ, ο μακροοικονομικός συντονισμός και συμφωνημένες πτυχές της ασφάλειας, ενώ η πλειονότητα των εξουσιών διακυβέρνησης παραμένει στα δύο κράτη: ομοσπονδιακό στη συνταγματική μορφή αλλά δύο κρατών στην πολιτική ουσία, μετατρέποντας την υπάρχουσα δυαδικότητα του νησιού σε μια συμφωνημένη εταιρική σχέση αντί να απαιτεί από οποιαδήποτε πλευρά να εγκαταλείψει τη θέση της.

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως δοκιμασία ικανότητας

Ο Γκουτέρες έχει αναγάγει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε δοκιμασία για το αν οι δύο πλευρές μπορούν να συνεργαστούν, να εφαρμόσουν αμοιβαίες αποφάσεις και να προσφέρουν ορατά οφέλη. Για τους Τουρκοκύπριους αυτό έχει πρακτική σημασία: δεν έχει υπάρξει πραγματική βελτίωση στην κινητικότητα, το εμπόριο της Πράσινης Γραμμής, τη συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις, την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές ευκαιρίες ή το καθεστώς των παιδιών από μεικτούς γάμους, ενώ οι νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις περιουσίες έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα.

Η επόμενη φάση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα μετρήσιμο πακέτο που θα καλύπτει τις διελεύσεις, το εμπόριο, τα παιδιά μεικτών γάμων, τη νεολαία και τον αθλητισμό, την περιβαλλοντική συνεργασία και την ενέργεια.

Το περιουσιακό εικονογραφεί το γιατί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις διαπραγματεύσεις: όσο το συνολικό περιουσιακό ζήτημα παραμένει ανεπίλυτο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ενθαρρυνθούν να διασχίζουν τα σύνορα και να συνεργάζονται ενώ φοβούνται απρόβλεπτες νομικές συνέπειες.

Δύο διπλωματικοί δρόμοι, ένας στόχος

Η προσπάθεια για το Κυπριακό προχωρά τώρα σε δύο άξονες. Ο πρώτος, υπό την αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα, θα δει την Ολγκίν να επιστρέφει στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου για να συνεχίσει την εμπλοκή της με τους δύο ηγέτες και τις εγγυήτριες δυνάμεις, ενώ ο Ερχιουρμάν και ο Χριστοδουλίδης εργάζονται για τη σμίκρυνση των διαφορών ενόψει μιας πιθανής 5+1 πριν από το τέλος της θητείας του Γκουτέρες. Το καθήκον της δεν είναι να επιλύσει κάθε ζήτημα εκ των προτέρων, αλλά να εδραιώσει έναν κοινό σκοπό και μια εύλογη προοπτική ότι μια άλλη διάσκεψη μπορεί να παράγει κινητικότητα.

Ο δεύτερος άξονας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο, ο ειδικός εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κύπρο, έφθασε αμέσως μετά την αναχώρηση του Γκουτέρες για χωριστές συνομιλίες με τον Ερχιουρμάν και τον Χριστοδουλίδη. Ο ρόλος του δεν θα πρέπει να είναι η διαμεσολάβηση στη διακυβέρνηση, το έδαφος ή τις εγγυήσεις, αλλά η κινητοποίηση των νομικών, χρηματοδοτικών και πολιτικών εργαλείων της ΕΕ προς υποστήριξη μιας διευθέτησης.

Η ΕΕ πρέπει να γίνει μέρος της λύσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εδώ και καιρό μέρος του κυπριακού προβλήματος όσο και κάθε προοπτικής λύσης. Η ένταξη της υπό ελληνοκυπριακό έλεγχο Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004, παρά την απόρριψη του σχεδίου του ΟΗΕ από τους Ελληνοκύπριους ψηφοφόρους και την έγκρισή του από τους Τουρκοκύπριους, αφαίρεσε τα κίνητρα για συμβιβασμό και βάθυνε την ανισορροπία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η υποσχεθείσα ανακούφιση από την τουρκοκυπριακή απομόνωση νερώθηκε ή μπλοκαρίστηκε, και το απευθείας εμπόριο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Αυτή η προσέγγιση έχει περιχαρακώσει τη δυσπιστία αντί να φέρει πιο κοντά τη συμφιλίωση.

Η ΕΕ θα πρέπει τώρα να προετοιμάσει ένα ορατό πακέτο που θα βελτιώνει την πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων στο εμπόριο, την εκπαίδευση, τα προγράμματα νεολαίας, τη χρηματοδότηση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς χωρίς να περιμένει μια τελική διευθέτηση, να αντιμετωπίσει το καθεστώς των παιδιών από μεικτούς γάμους και να αποδείξει ότι η εμπλοκή της δεν διοχετεύεται αποκλειστικά μέσω της ελληνοκυπριακής διοίκησης.

Ο ίδιος άξονας εκτείνεται και στις προσδοκίες της Τουρκίας από τις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού της Τελωνειακής Ένωσης, της φιλελευθεροποίησης της θεώρησης βίζας και της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες όπως το αμυντικό πλαίσιο SAFE, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής αμοιβαίων κινήτρων παρά βραβεία που παραχωρούνται ως αντάλλαγμα για υποχωρήσεις.

Κανένα ευρωπαϊκό πακέτο δεν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Βρυξελλών, Λευκωσίας και Άγκυρας πάνω από τα κεφάλια των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολιτικός δρών και μελλοντικός συνιστών εταίρος, όχι ως μειονότητα που περιμένει διευθέτηση.

Η πολιτική ισότητα και η ασφάλεια παραμένουν οι αποφασιστικές δοκιμασίες

Καμία μεθοδολογία δεν θα πετύχει εκτός εάν η πολιτική ισότητα καταστεί εκτελεστή συνταγματική πρακτική παρά μια τελετουργική αναγνώριση. Μια εταιρική σχέση δύο λαών δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένα συμβατικό πλειοψηφικό κράτος όπου η μία πλευρά μπορεί μόνιμα να καταψηφίζει την άλλη.

Η ασφάλεια είναι εξίσου δύσκολη: οι Τουρκοκύπριοι θεωρούν τον ρόλο της Τουρκίας ως απαραίτητο, ενώ οι Ελληνοκύπριοι απαιτούν τον τερματισμό των επεμβατικών δικαιωμάτων και την αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων. Αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν να διευθετηθούν μόνο από τους δύο ηγέτες, γι' αυτό και παραμένει αναγκαία μια κατάλληλα προετοιμασμένη 5+1 με τη συμμετοχή της Τουρκίας, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια σταδιακή, αναθεωρήσιμη και διεθνώς υποστηριζόμενη ρύθμιση μπορεί να προσφέρει περισσότερες υποσχέσεις από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Ένα παράθυρο που στενεύει

Η θητεία του Γκουτέρες λήγει στο τέλος του 2026, αφήνοντας μόνο λίγους μήνες για τη δημιουργία επαρκούς προόδου για μια ουσιαστική 5+1 πριν ο φάκελος της Κύπρου περάσει στον διάδοχό του. Ο στόχος δεν είναι μια συνολική διευθέτηση έως τον Δεκέμβριο, αλλά αρκετό κοινό έδαφος και ουσιαστική σύγκλιση ώστε να ανοίξει μια αξιόπιστη διαπραγματευτική διαδικασία. Δεν υπάρχει λόγος για θριαμβολογίες: δεν έχουν ξεκινήσει συνολικές διαπραγματεύσεις, δεν έχει οριστεί ημερομηνία διάσκεψης και δεν υπάρχει αποφασιστική συμφωνία για τη διακυβέρνηση, τις περιουσίες, το έδαφος, την πολιτική ισότητα, την ασφάλεια ή τις εγγυήσεις.

Θα ήταν ωστόσο λάθος να χαρακτηριστεί η αποστολή του Γκουτέρες ως αποτυχία. Μετακίνησε τη διαδικασία μακριά από τη επικεντρωμένη στις συναντήσεις διπλωματία και προς μια προετοιμασία προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, κατευθύνοντας τη συζήτηση προς τη μόνη φόρμουλα που μπορεί τώρα να συμβιβάσει την αρχή με την πραγματικότητα: δύο πολιτικά ίσα κράτη, συνδεδεμένα μέσω μιας χαλαρής ομοσπονδιακής εταιρικής σχέσης, εκπροσωπούμενα διεθνώς μέσω μιας κοινής δομής και υποστηριζόμενα από ρυθμίσεις ασφαλείας αποδεκτές και από τις δύο κοινότητες και τις εγγυήτριες δυνάμεις.

Το βάρος μετατοπίζεται τώρα στον Ερχιουρμάν, τον Χριστοδουλίδη και τις ομάδες τους για τη σμίκρυνση των διαφορών· στην Ολγκίν για να μετατρέψει τη φόρμουλα του Γενικού Γραμματέα σε έναν εφαρμόσιμο οδικό χάρτη· στην Άγκυρα, την Αθήνα και το Λονδίνο για την αντιμετώπιση των εξωτερικών διαστάσεων· και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να προστατεύει τις ανισορροπίες του παρελθόντος ή αν θα χρησιμοποιήσει επιτέλους τη δύναμή της για να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας νέας εταιρικής σχέσης. Ο Γκουτέρες δεν έφυγε από την Κύπρο με μια θεαματική εξέλιξη, αλλά άφησε πίσω του ένα μονοπάτι που στενεύει προς μια ρεαλιστική διευθέτηση, της οποίας η κατεύθυνση εξαρτάται τώρα από το αν κάθε δρώντας, ιδιαίτερα η ΕΕ, είναι προετοιμασμένος να γίνει μέρος της λύσης.