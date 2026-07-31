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«When I’m Home»: Ο Τράβις Σκοτ υπογράφει το τραγούδι της «Οδύσσειας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Τράβις Σκοτ ταξιδεύει στην «Οδύσσεια» με νέο μουσικό βίντεο

Ο Τράβις Σκοτ κυκλοφόρησε επίσημα το μουσικό βίντεο για το "When I’m Home", το τραγούδι που αποτελεί μέρος της νέας ταινίας του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, The Odyssey (Οδύσσεια).

Το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας συνέθεσαν ο Τζέιμς Μπλέικ ο συνθέτης Λούντβιγ Γιόρανσον και το βίντεο που σκηνοθέτησε ο ίδιος έρχεται μία εβδομάδα μετά την παγκόσμια κινηματογραφική πρεμιέρα της.

Στην ταινία, ο Σκοτ κάνει μια εμφάνιση ως Βάρδος που απαγγέλλει αρχαία προφορικά έπη. Μιλώντας για την επιλογή του καστ, ο Νόλαν εξήγησε ότι η ραπ χρησιμεύει ως ένα σύγχρονο ανάλογο της αρχαίας προφορικής ποίησης.

ΑΠΕ- ΜΠΕ

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