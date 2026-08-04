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Τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει να προβάλλεται η ταινία «Without Blood»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Το «Without Blood» εξετάζει παγκόσμιες αλήθειες για το τραύμα, τη μνήμη και την επούλωση» δήλωσε η Τζολί, η οποία ήταν και η παραγωγός του έργου.

Η ταινία «Without Blood» σε σκηνοθεσία της Αντζελίνα Τζολί αποκτήθηκε από τη Brainstorm Media.

Σε σενάριο της Τζολί και του Αλεσάντρο Μπαρίκο, η ταινία «Without Blood» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπαρίκο. Με πρωταγωνιστές τους Σάλμα Χάγιεκ Πινό και Ντεμιάν Μπισίρ με τον Χουάν Μινουχίν, διαδραματίζεται στον απόηχο μιας ανώνυμης σύγκρουσης, εξερευνώντας παγκόσμιες αλήθειες για τον πόλεμο, το τραύμα, τη μνήμη και την επούλωση. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2024.

«Το «Without Blood» εξετάζει παγκόσμιες αλήθειες για το τραύμα, τη μνήμη και την επούλωση» δήλωσε η Τζολί, η οποία ήταν και η παραγωγός του έργου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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