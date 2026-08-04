«Δεν τηρήθηκε η δέσμευση»: Απογοήτευση Κόμματος για τα Ζώα με ανασχηματισμό - Στο μικροσκόπιό του ο νέος Επίτροπος

Την απογοήτευσή του για τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο του ανασχηματισμού εκφράζει το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, με επίκεντρο τον διορισμό Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η απόφαση αποτελεί «τη δεύτερη χαμένη ευκαιρία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ευημερία των ζώων», υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε η δημιουργία ανεξάρτητου Επιτρόπου Ευημερίας και Προστασίας των Ζώων, όπως είχε εισηγηθεί.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναφέρει ότι το 2023 στήριξε δημόσια την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη, θέτοντας ως θεσμικό αίτημα τη δημιουργία ανεξάρτητου Επιτρόπου για τα ζώα.

Όπως υποστηρίζει, η πρόταση βασιζόταν σε πολυετή εμπειρία, τεκμηριωμένες εισηγήσεις και στην ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμού αφιερωμένου αποκλειστικά στα δικαιώματα και την ευημερία των ζώων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντί της δημιουργίας ανεξάρτητου θεσμού, επιλέχθηκε η προσθήκη αρμοδιοτήτων στην Επίτροπο Περιβάλλοντος, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το κόμμα.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο ανασχηματισμός αποτελούσε ευκαιρία για αλλαγή της συγκεκριμένης επιλογής και δημιουργία του θεσμού που, όπως αναφέρει, είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος στους πολίτες.

«Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ότι η προεκλογική δέσμευση του 2023 παραμένει ανεκπλήρωτη», αναφέρει.

Παράλληλα, το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου σημειώνει ότι η προστασία και η ευημερία των ζώων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα ή να εξαρτάται από πολιτικές επιλογές.

Το κόμμα αναφέρει ότι θα αξιολογήσει τον νέο Επίτροπο «αποκλειστικά από τις πράξεις, τις αποφάσεις και τα αποτελέσματά του», σημειώνοντας ότι «δεν θα υπάρξει περίοδος χάριτος» και «δεν θα υπάρξει ανοχή σε παραλείψεις».

Καταλήγοντας, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις, να ασκεί έλεγχο και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων.

«Η εμπιστοσύνη στην πολιτική δεν οικοδομείται με υποσχέσεις. Οικοδομείται με συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων», αναφέρει το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, προσθέτοντας ότι με βάση αυτό το κριτήριο θα αξιολογεί όλους τους θεσμούς και τα πρόσωπα.