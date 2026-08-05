Από το Καϊμακλί στο Star Wars: Ο Jonny Coyne έρχεται ως Special Guest στο Cyprus Comic Con 2026

Ο Κύπριος ηθοποιός Jonny Coyne, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές του Hollywood, θα βρεθεί στην Κύπρο ως Special Guest του Cyprus Comic Con 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 έως 4 Οκτωβρίου στην Κρατική Έκθεση στη Λευκωσία.

Γεννημένος στο Καϊμακλί και μεγαλωμένος στον Άγιο Δομέτιο, ο Coyne ακολούθησε μια διεθνή πορεία που τον οδήγησε από το θέατρο στο Hollywood και τελικά στο σύμπαν του Star Wars.

Η πιο πρόσφατη συμμετοχή του είναι στην κινηματογραφική παραγωγή Star Wars: The Mandalorian and Grogu των Lucasfilm και Disney, όπου υποδύεται τον Imperial Warlord Janu Coin, έχοντας προηγουμένως εμφανιστεί και στην τρίτη σεζόν της σειράς The Mandalorian ως μέλος του Imperial Shadow Council.

Η καριέρα του περιλαμβάνει ακόμη σημαντικούς ρόλους στις ταινίες Ma Rainey's Black Bottom, Nightcrawler, The Family Plan, The Toxic Avenger, Beirut, Gangster Squad και The Hangover Part III, ενώ στο Netflix συμπρωταγωνίστησε με τους Viola Davis και Chadwick Boseman στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία Ma Rainey's Black Bottom, της οποίας το cast απέσπασε υποψηφιότητα για Screen Actors Guild Ensemble Award.

Στην τηλεόραση έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως Ian Garvey στη δημοφιλή σειρά The Blacklist, ενώ συμμετείχε επίσης στις σειρές Alcatraz, Preacher, For All Mankind, 11.22.63, TURN: Washington's Spies, Twin Peaks, Mom και Once Upon a Time.

Απόφοιτος της Royal Academy of Dramatic Art (RADA) του Λονδίνου, ο Jonny Coyne έχει χτίσει μια μακρόχρονη πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Meet & Greets με τον Jonny Coyne

Οι επισκέπτες του Cyprus Comic Con 2026 θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον ηθοποιό μέσα από ειδικά Meet & Greet sessions.

Για φωτογραφία ή αυτόγραφο θα απαιτείται Special Guest Token αξίας €20, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για μία φωτογραφία είτε για ένα αυτόγραφο. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των συναντήσεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Μεγάλο διεθνές line-up

Ο Jonny Coyne προστίθεται σε ένα ήδη εντυπωσιακό πρόγραμμα διεθνών προσκεκλημένων που θα φιλοξενήσει το Cyprus Comic Con 2026.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Clive Russell από τα Game of Thrones, One Piece, The Witcher και Outlander, οι δημιουργοί comics Ulises Fariñas και Chris Thompson, οι διεθνείς cosplayers Leon Chiro, Yannis Ammar και Taryn, ο θρύλος της Eurobeat Dave Rodgers, ο σαξοφωνίστας Gax Win, καθώς και οι ηθοποιοί φωνής Maxence Cazorla, Rich Keeble και Kirsty Rider από το βραβευμένο RPG Clair Obscur: Expedition 33.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν ακόμη περισσότεροι διεθνείς Special Guests.

Τριήμερο γεμάτο δράση

Η φετινή διοργάνωση ξεκινά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με την επίσημη τελετή έναρξης και ένα φεστιβαλικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, performances, wrestling και την επιστροφή του NomNomNomiCon, του μεγάλου food festival του Cyprus Comic Con.

Το Σάββατο και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το πλήρες convention με εκθέτες, δημιουργούς comics, cosplay διαγωνισμούς, gaming tournaments, tabletop gaming, κινηματογραφικές προβολές, εργαστήρια, οικογενειακές δραστηριότητες, μεσαιωνικές εμπειρίες και πολλές ακόμη δράσεις, φιλοδοξώντας να φέρει ξανά κοντά την κοινότητα της pop culture στην Κύπρο.

Το άρθρο βασίζεται στο επίσημο δελτίο τύπου του Cyprus Comic Con