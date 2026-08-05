Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια ανά τράπεζα τον Ιούνιο

Τα αναλυτικά στοιχεία για τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια των τραπεζών τον Ιούνιο, δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, αυξήθηκε στο 1,42% τον Ιούνιο από 1,24% τον Μάιο.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Ancoria Bank με 1,66% από 1,23% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα με 1,64% από 1,53%, η Eurobank με 1,51% από 1,29% και η Alpha Bank με 1,39% από 1,37%.

Επιτόκιο 1,35% προσφέρει και η cdbbank από 1,22% τον Μάιο. Τα καταθετικά επιτόκια της Τράπεζας Κύπρου μειώθηκαν στο 0,96% από 1%.

Τα καταθετικά επιτόκια του ΟΧΣ μειώθηκαν στο 0,84% από 0,88% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), μειώθηκε στο 3,18% από 3,23% τον Μάιο.

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η cdbbank με 4,15% παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τον Μάιο που ήταν 4,60%. Ακολουθεί ο ΟΧΣ με 3,36% από 3,32% τον προηγούμενο μήνα και η Ancoria Bank με 3,35% από 3,20%. Τα επιτόκια της Τράπεζας Κύπρου μειώθηκαν στο 3,28% από 3,44% ενώ της Eurobank αυξήθηκαν στο 3,18% από 3,08%.