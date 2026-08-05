Ωρομίσθιοι δημοσίου: Νέα 24ωρη απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου

Σε πραγματοποίηση νέας 24ωρης απεργίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, προχωρά το ωρομίσθιο προσωπικό του δημοσίου, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν τα διοικητικά συμβούλια των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΣΕΟΚ.

Σημειώνεται ότι σήμερα συνήλθαν σε κοινή συνεδρία τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ,ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ ,ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ) οι οποίες εκπροσωπούν το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, τους Ωρομίσθιους εργαζόμενους και τους ωρομίσθιους εργαζόμενους στις Σχολικές Εφορείες . Η σημερινή συνεδρία πραγματοποιήθηκε για να εξετάσει την πρόταση της Κυβέρνησης για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης του Ω.Κ.Π για τα έτη 2025-2027 και να καθορίσει τα επόμενα βήματα των εργαζομένων και των Συνδικαλιστικών τους Οργανώσεων.

Δυστυχώς, αναφέρει σε δήλωσή του ο γ.γ. κυβερνητικών της ΠΕΟ (ΠΑΣΥΕΚ), Σταύρος Ανδρέου, η πρόταση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, αγνοεί μεταξύ άλλων την πολύ δύσκολη οικονομικά κατάσταση στην οποία βρίσκονται κύρια οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, αγνοεί ότι οι κλίμακες μισθοδοσίας και οι απολαβές των ωρομίσθιων εργαζόμενων στο Δημόσιο βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα , γεγονός που από την μια τους εμποδίζει να ζουν με αξιοπρέπεια και από την άλλη τους στερεί το δικαίωμα να προσφέρουν στην οικογένεια τους τα στοιχειώδη και δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επαρκείς μισθούς και αξιοπρεπείς μισθούς πρόσληψης.

«Δεν μπορεί να δεχθούμε συναδέλφισσες και συναδέλφοι μας να έχουν καθαρές απολαβές 867 ευρώ στην πρόσληψη , είναι θλιβερό μερίδα εργαζομένων του Δημοσίου να λαμβάνουν μετά από 10 ετή υπηρεσία 1171 ευρώ καθαρό μισθό. Δεν είναι αποδεκτό εργαζόμενοι που θέτουν καθημερινά την ζωή τους σε κίνδυνο για να υπερασπιστούν ζωές συμπολιτών τους να συνεχίσουν να αμείβονται με 1183 ευρώ καθαρά,πρώτο μισθό. Δεν μπορεί το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό να αντιμετωπίζεται από τους Κυβερνώντες ως δεύτερης κατηγορίας προσωπικό , δεν ζητιανεύει , έχει αξιοπρέπεια και δεν βολεύεται με ψίχουλα», τονίζει.

«Τα ΔΣ. των τριών συνδικαλιστικών οργανώσεων, απέρριψαν την πρόταση για ανανέωση της συλλογικής τους σύμβασης και αποφάσισαν την συνέχιση του αγώνα τους που ξεκίνησε στις 24 Ιουνίου με παγκύπρια απεργία και συγκέντρωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Συγκεκριμένα , αποφασίστηκε, όπως το σύνολο του Ωρομίσθιου προσωπικού που επηρεάζεται από την εν λόγω Συλλογική Σύμβαση ,στις 17 Σεπτεμβρίου κατέλθει σε παγκύπρια , 24ωρη απεργία ως έσχατο μέτρο αντίδρασης των εργαζομένων για την απαράδεκτη , ελλιπή , αναποτελεσματική και κατώτερη των περιστάσεων πρόταση της Κυβέρνησης», σημειώνει.