«Τ’ αγόρια»: Η Έφη Κοντού δίνει νέα πνοή στο θρυλικό τραγούδι που της είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας!

Η Έφη Κοντού αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το λαϊκό τραγούδι και το γεγονός ότι ήταν η τελευταία μούσα του θρυλικού, Γιώργου Ζαμπέτα αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Ο εμβληματικός βιρτουόζος του μπουζουκιού θαύμαζε τη ξεχωριστή φωνή της καταξιωμένης τραγουδίστριας.

Άλλωστε ήταν αυτή που ερμήνευσε τα τραγούδια του τελευταίου ολοκληρωμένου του δίσκου με τίτλο «Γεια σου έρωτα».

Μάλιστα στην εισαγωγή του συγκεκριμένου δίσκου ο αείμνηστος συνθέτης είχε «γράψει» για την ερμηνεύτρια:

«Αυτή η κασέτα είναι αφιερωμένη στη γλυκιά μας την κυρία Έφη. Της εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Της δίνω αυτά τα τραγούδια με την αγάπη μου -σήμερα είναι ‪18 Μαΐου του 1991. Θα ζήσω να τα καμαρώσω;».

Παράλληλα, ο αείμνηστος Γιώργος Ζαμπέτας έλεγε πάντα τα καλύτερα για τον χαρακτήρα της, θαυμάζοντας την ντομπροσύνη της και την ευαισθησία που τη διέκριναν.

Η Έφη Κοντού 34 χρόνια μετά τον θάνατο του μέντορά της δίνει φρέσκια πνοή στο διαχρονικό τραγούδι «Τ’ αγόρια», που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία το 1993 και είναι σε στίχους του Σαράντη Αλιβιζάτου.