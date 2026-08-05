Οι πολιτικοί γάμοι γεμίζουν τα ταμεία των δήμων της Πάφου : Ορόσημο οι 36.000 τελετές

Οι πολιτικοί γάμοι συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τους δήμους της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας παράλληλα τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Η διαχρονική επένδυση των τοπικών αρχών στον γαμήλιο τουρισμό έχει αποδώσει καρπούς, με χιλιάδες ζευγάρια από το εξωτερικό να επιλέγουν κάθε χρόνο την Πάφο για να ενώσουν τις ζωές τους.

Σημαντικά οφέλη αποκομίζουν κυρίως οι δήμοι Ακάμα, Πάφου και Ιεροκηπίας, ενώ έσοδα από την τέλεση πολιτικών γάμων καταγράφει και ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς σε μικρότερο βαθμό .

Πέρα από τα δημοτικά ταμεία, η αυξημένη κίνηση ευνοεί ξενοδοχεία, χώρους δεξιώσεων, ανθοπωλεία, φωτογράφους, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και δεκάδες άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τον γαμήλιο τουρισμό. Τη δυναμική του θεσμού επιβεβαιώνει και το πρόσφατο ορόσημο που ανακοίνωσε ο Δήμος Πάφου.

Το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου συμπλήρωσε , σύμφωνα με ανακοίνωση του, την τέλεση 36.000 πολιτικών γάμων, αριθμός που καταδεικνύει τη σταθερή προτίμηση χιλιάδων ζευγαριών από όλο τον κόσμο προς την πόλη.

Η Πάφος έχει καταφέρει τις τελευταίες δεκαετίες να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς προορισμούς για πολιτικούς γάμους, αξιοποιώντας τη φυσική της ομορφιά, την πολιτιστική της κληρονομιά, την ευκολία των διαδικασιών και το υψηλό επίπεδο φιλοξενίας που προσφέρει.

Οι 36.000 γάμοι δεν αποτελούν μόνο έναν εντυπωσιακό αριθμό, αλλά μεταφράζονται σε χιλιάδες επισκέπτες και σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την επαρχία.

Ο γαμήλιος τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα τουριστικά προϊόντα της Πάφου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προβολή της περιοχής ως κορυφαίου προορισμού για ζευγάρια από κάθε γωνιά του κόσμου.