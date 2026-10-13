Συνελήφθη η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ – Φέρεται να γρονθοκόπησε και να δάγκωσε αεροσυνοδούς

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη από τις αρχές των ΗΠΑ μετά από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε πτήση από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον δύο μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, η γνωστή ηθοποιός, η οποία έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στις ταινίες «Legally Blonde» και «Cruel Intentions», τέθηκε υπό κράτηση μετά την προσγείωση αεροσκάφους της Delta Air Lines στο αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης το βράδυ της Κυριακής.

Οι καταγγελίες που εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές αφορούν επιθετική συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους.

Οι καταγγελίες για όσα συνέβησαν στην πτήση

Όπως μεταδίδει το Al Arabiya, επικαλούμενο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Μπλερ φέρεται να χτύπησε με γροθιά μέλος του πληρώματος καμπίνας και να δάγκωσε δεύτερο εργαζόμενο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να ανοίξει πόρτα του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν εν πτήσει.

Μετά την προσγείωση και την επέμβαση των αρχών, η υπόθεση πήρε νέα τροπή, καθώς αναφέρθηκε ότι η ηθοποιός επιτέθηκε αργότερα και σε αστυνομικό, αλλά και σε νοσηλεύτρια κατά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

«Αντιμετώπισε επείγον ιατρικό περιστατικό»

Εκπρόσωπος της ηθοποιού ανέφερε ότι πίσω από τη συμπεριφορά της βρισκόταν επείγον ιατρικό περιστατικό.

Όπως δήλωσε, η Σέλμα Μπλερ έλαβε ιατρική φροντίδα αμέσως μετά την προσγείωση και η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, δικαστική πηγή ανέφερε επίσης ότι το FBI εξέδωσε κλήση σε βάρος της για υπόθεση επίθεσης εντός αεροσκάφους.

Η ηθοποιός οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα και βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο κατηγορίες επίθεσης δευτέρου βαθμού. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση.

Η επόμενη δικαστική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2027.

Είχε προηγηθεί περιστατικό και το 2016

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σέλμα Μπλερ απασχολεί τις αρχές λόγω περιστατικού σε αεροπορική πτήση.

Το 2016 είχε απομακρυνθεί από αεροσκάφος με φορείο έπειτα από επεισόδιο ασυνήθιστης συμπεριφοράς.

Η ίδια είχε εξηγήσει αργότερα, σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, ότι τότε είχε καταναλώσει αλκοόλ σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που, όπως είπε, την έκανε να χάσει τον έλεγχο και να συμπεριφερθεί με τρόπο για τον οποίο μετάνιωσε.

Στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν το 2022, είχε αναφερθεί και σε άλλα περιστατικά του παρελθόντος, λέγοντας ότι είχε δαγκώσει γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ αυτών και το μοντέλο Κέιτ Μος, κυρίως σε περιπτώσεις όπου είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ.