Χριστοδουλίδης για απόσυρση Αννίτας από την κούρσα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ: «Γιατί να σχολιάσω την απόφαση κάποιου πολιτικού αρχηγού;»

Προσερχόμενος στο συνέδριο «Next Gen Banking & Fintech Summit», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ερωτήθηκε από δημοσιογράφους για την απόφαση της κ. Δημητρίου, με τον ίδιο να τονίζει ότι «είναι δική της η απόφαση». Πρόσθεσε δε ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει εξηγήσεις τους λόγους της απόφασης, «άρα δεν έχω οτιδήποτε να σχολιάσω» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Γιατί να σχολιάσω εγώ την απόφαση κάποιου πολιτικού αρχηγού;» διερωτήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει την υποψηφιότητα της για το χρίσμα του κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών.

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