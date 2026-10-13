Πέθανε στα 34 του ο RJ Mitte, ο γιος του Γουόλτερ Γουάιτ στο «Breaking Bad»

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε στο αμερικανικό μέσο αξιωματούχος της τοπικής διοίκησης, ενώ οι εκπρόσωποι του ηθοποιού εξέδωσαν ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά του.

Η τελευταία συνάντηση με συμπρωταγωνιστή του

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο RJ Mitte είχε συναντηθεί με τον Λουίς Μονκάδα, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στη σειρά «Breaking Bad». Οι δύο ηθοποιοί είχαν βρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ φωτογραφίες από τη συνάντησή τους δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες αυτές επανήλθαν στο προσκήνιο μετά την είδηση του θανάτου του, καθώς αποτελούν μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του ηθοποιού.

Ο ρόλος που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό

Ο RJ Mitte συνδέθηκε με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του «Breaking Bad», ενσαρκώνοντας τον Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, γνωστό και ως Φλιν, γιο του κεντρικού πρωταγωνιστή της σειράς, τον οποίο υποδυόταν ο Μπράιαν Κράνστον. Συμμετείχε σε 56 επεισόδια της επιτυχημένης παραγωγής του AMC, η οποία προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013 και απέσπασε πολυάριθμες διακρίσεις.

Ο συγκεκριμένος ρόλος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την καριέρα του, όχι μόνο λόγω της μεγάλης επιτυχίας της σειράς, αλλά και επειδή ο χαρακτήρας του ζούσε με εγκεφαλική παράλυση, όπως και ο ίδιος στην πραγματική ζωή. Πέρα από το «Breaking Bad», ο Mitte συμμετείχε σε αρκετές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι «The Oak Room», «The Recall» και «The Guardians of Justice».

Η προσωπική του ζωή και η δράση του για τα άτομα με αναπηρία

Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε αρραβωνιαστεί το 2025 τη σύντροφό του, Κένεντι Σουάρες, με την οποία διατηρούσε πολυετή σχέση.

Παράλληλα με την υποκριτική του πορεία, είχε αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την ενίσχυση της εκπροσώπησής τους στη βιομηχανία του θεάματος.

Έχοντας διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε μικρή ηλικία, αξιοποίησε τη δημοσιότητα που απέκτησε μέσα από το «Breaking Bad» για να αναδείξει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί με αναπηρία στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν ρόλους σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Είχε μιλήσει επανειλημμένα δημόσια για την ανάγκη μεγαλύτερης συμπερίληψης στο Χόλιγουντ, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι με αναπηρία πρέπει να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στον χώρο της υποκριτικής.

Υπήρξε επίσης πρεσβευτής οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας, μεταξύ των οποίων η United Cerebral Palsy.

Ο θάνατός του σε ηλικία μόλις 34 ετών σηματοδοτεί την πρόωρη απώλεια ενός ηθοποιού που κατάφερε να συνδέσει την καλλιτεχνική του διαδρομή με την προσπάθεια για μεγαλύτερη ορατότητα και ισότιμη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στον χώρο της ψυχαγωγίας.