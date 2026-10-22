Χαμός σε αεροδρόμιο: Παπαγάλος «επιτέθηκε» σε επιβάτες, προσγειώθηκε στα κεφάλια τους και έγινε viral (Βίντεο)

Σύμφωνα με το CBS News και το πρακτορείο UPI, ένα μεγάλο πράσινο πουλί, πιθανότατα παπαγάλος, μπήκε από ανοιχτή πόρτα στον τερματικό σταθμό 5 και άρχισε να πετά πάνω από τα κεφάλια των επιβατών που περίμεναν στην ουρά της Air France.

Το πουλί προσγειωνόταν σε κεφάλια, βαλίτσες και διαχωριστικά, ενώ κάθε προσπάθεια των παρευρισκομένων να το πλησιάσουν κατέληγε σε νέα αναστάτωση. Αντί να απομακρυνθεί, αντιδρούσε επιθετικά, προσπαθώντας να τσιμπήσει όσους το πλησίαζαν.

Ο υπάλληλος του αεροδρομίου Paris Elbert, ο οποίος κατέγραψε τις απίστευτες σκηνές, περιέγραψε στο CBS Chicago την κατάσταση ως χαοτική αλλά και κωμική. Όπως εξήγησε, αρκετοί επιβάτες αρχικά ενθουσιάστηκαν με το όμορφο πουλί, ωστόσο άλλαζαν γρήγορα γνώμη όταν εκείνο άρχιζε να τους επιτίθεται.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου και επανήλθε στην επικαιρότητα με δημοσίευμα του UPI στις 20 Οκτωβρίου, έγινε viral, με τα βίντεο να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αναστάτωση κράτησε αρκετές ώρες, μέχρι που μια εργαζόμενη στην καθαριότητα κατάφερε να πιάσει το πουλί χρησιμοποιώντας το μπλουζάκι της.

Στη συνέχεια, το μετέφερε σε κτηνίατρο για να εξεταστεί και να διαπιστωθεί αν έφερε ηλεκτρονική σήμανση, ώστε να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του.

Το περιστατικό απέδειξε ότι ακόμη και σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πιο απρόβλεπτος επιβάτης μπορεί να είναι εκείνος που δεν χρειάζεται αεροπορικό εισιτήριο.