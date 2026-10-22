Οι φθινοπωρινές νύχτες θέλουν ζεστές, χορταστικές γεύσεις που φτιάχνονται εύκολα και χωρίς πολλά υλικά. Μια βελούδινη κολοκυθόσουπα είναι η ιδανική επιλογή για ένα ελαφρύ, οικονομικό και απολαυστικό βραδινό, έτοιμο σε λιγότερο από μισή ώρα.
Φτιάξε κρεμώδη φθινοπωρινή κολοκυθόσουπα
Μια βελούδινη κολοκυθόσουπα είναι η ιδανική επιλογή για ένα ελαφρύ, οικονομικό και απολαυστικό βραδινό, έτοιμο σε λιγότερο από μισή ώρα.
Υλικά
- 1 μικρή κολοκύθα ή 500 γρ. κολοκύθα καθαρισμένη
- 1 πατάτα
- 1 κρεμμύδι
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- 700 ml νερό ή ζωμό
- αλάτι, πιπέρι
Βήματα
- Κόβεις κολοκύθα, πατάτα και κρεμμύδι σε κομμάτια.
- Τα σοτάρεις 2-3 λεπτά με το ελαιόλαδο και προσθέτεις το νερό ή τον ζωμό.
- Βράζεις για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν όλα, και τα χτυπάς με μπλέντερ μέχρι να γίνουν βελουτέ.
- Βάζεις αλάτι και πιπέρι και σερβίρεις ζεστή.
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