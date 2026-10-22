Σε ρυθμούς Halloween μπήκαν τα ζώα του ζωολογικού κήπου Whipsnade στη Βρετανία, με τους φροντιστές τους να ετοιμάζουν ένα ξεχωριστό γεύμα γεμάτο κολοκύθες και λιχουδιές.
Το Halloween άρχισε νωρίς για τα ζώα ζωολογικού κήπου: Ρινόκεροι και λεμούριοι γιορτάζουν με κολοκύθες
Ένα διαφορετικό σκηνικό στήθηκε σε ζωολογικό κήπο της Βρετανίας, όπου οι πρωταγωνιστές του Halloween δεν ήταν άνθρωποι μεταμφιεσμένοι, αλλά ρινόκεροι, λεμούριοι και μαϊμούδες που απόλαυσαν τις δικές τους γιορτινές εκπλήξεις.
Σύμφωνα με φωτογραφικό δημοσίευμα που διακινήθηκε μέσω του Reuters Connect στις 20 Οκτωβρίου, ρινόκεροι, λεμούριοι και μαϊμούδες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νόστιμες εκπλήξεις κρυμμένες μέσα σε σκαλιστές κολοκύθες, σε μια πρωτότυπη δραστηριότητα ενόψει της γιορτής της 31ης Οκτωβρίου.
Οι λεμούριοι Delilah και Diego, μαζί με τους Camila και Kahagi, επιστράτευσαν την όσφρησή τους για να εντοπίσουν καλαμπόκι και πιπεριές που είχαν κρύψει οι φροντιστές. Από την πλευρά τους, οι μαϊμούδες αναζητούσαν με ιδιαίτερη επιδεξιότητα σπόρους και άλλες τροφές μέσα στις κολοκύθες.
Ο ρινόκερος Hugo εμφανίστηκε πιο χαλαρός απέναντι στον ασυνήθιστο στολισμό, εξερευνώντας πρώτα τις μυρωδιές και στη συνέχεια απολαμβάνοντας το πρωινό του με σανό και λάχανο.
Η δραστηριότητα δεν είχε μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής ζωολογικών επιχειρήσεων του Whipsnade Zoo, Matthew Webb, οι φροντιστές σχεδιάζουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου δημιουργικούς τρόπους για να ενθαρρύνουν τα ζώα να χρησιμοποιούν τα φυσικά τους ένστικτα.
Οι κολοκύθες, τα κρυμμένα τρόφιμα και οι διαφορετικές μυρωδιές βοηθούν τα ζώα να αναζητούν την τροφή τους και να παραμένουν δραστήρια.
Και κάπως έτσι, το Halloween στον βρετανικό ζωολογικό κήπο απέκτησε φέτος μια διαφορετική, πιο χαριτωμένη διάσταση.
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