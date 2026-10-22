Το τρέιλερ της ταινίας «Narnia: The Magician's Nephew» σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig) σημείωσε 481,3 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες επτά ημέρες της κυκλοφορίας του, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων WaveMetrix.
Ρεκόρ προβολών για το τρέιλερ του «Narnia: The Magician’s Nephew», ξεπέρασε «Barbie» και «Mario»
Η τεράστια ανταπόκριση του κοινού, ξεπέρασε τις επιδόσεις των αντίστοιχων τρέιλερ των blockbuster «Barbie» (240 εκατ. προβολές), «Wonka» (237,2 εκατ.) και «The Super Mario Galaxy Movie» (281,6 εκατ.).
Η τεράστια ανταπόκριση του κοινού, ξεπέρασε τις επιδόσεις των αντίστοιχων τρέιλερ των blockbuster «Barbie» (240 εκατ. προβολές), «Wonka» (237,2 εκατ.) και «The Super Mario Galaxy Movie» (281,6 εκατ.).
Το βίντεο σκαρφάλωσε στην κορυφή των τάσεων στο X ενώ συνεχίζει να φιγουράρει στο No. 1 των δημοφιλέστερων τρέιλερ στο YouTube. Παράλληλα, η επίσημη ιστοσελίδα NarniaFilm.com «έπεσε» για λίγο λόγω της τεράστιας επισκεψιμότητας.
Η φιλόδοξη παραγωγή του Netflix βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Κ. Σ. Λιούις (C.S. Lewis) το οποίο κυκλοφόρησε το 1955.
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