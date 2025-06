Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να θυμόμαστε τα πάντα: 5 συμβουλές για να μην ξεχνάμε τα σημαντικά

Πώς γίνεται να μην ξεχνάμε διαρκώς — ειδικά σε μια εποχή που υποβάλλουμε τους εαυτούς μας στην υποδοχή ενός «μπαράζ» πληροφοριών κάθε λεπτό της ημέρας, μεταξύ της ζωής μας στον φυσικό κόσμο και όσων μας βομβαρδίζουν ηλεκτρονικά μέσω smartphone, τηλεοράσεων, υπολογιστών και άλλων συσκευών;

Ο μέσος Αμερικανός εκτίθεται σε περίπου 34 gigabytes — ή 11,8 ώρες — πληροφοριών κάθε μέρα, γράφει ο δρ Χαράν Ρανγκανάθ στο τελευταίο του βιβλίο, Why We Remember: Unlocking Memory’s Power to Hold on to What Matters (Γιατί θυμόμαστε: Απελευθερώνοντας τη δύναμη της μνήμης για να κρατήσουμε ό,τι έχει σημασία). Αυτός ο αριθμός προέρχεται από μια έκθεση του 2009 του Global Information Industry Center του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο.