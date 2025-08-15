Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

ΟΗΕ και ΕΕ ζητούν από Ισραήλ να μην προχωρήσει σε οικισμό στη Δυτική Όχθη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

"Οι οικισμοί αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο... ενισχύουν περαιτέρω την κατοχή"

Τα Ηνωμένα Έθνη προτρέπουν το Ισραήλ να αναθεωρήσει την απόφασή του για έναρξη εργασιών που αφορούν την ανέγερση οικισμού ο οποίος θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη και θα τη χωρίσει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

"Αυτό θα έβαζε τέλος στις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών", δήλωσε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

"Οι οικισμοί αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο... ενισχύουν περαιτέρω την κατοχή".

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ είχε παγώσει το σχέδιο ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Εξάλλου, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κάλεσε επίσης το Ισραήλ να "παραιτηθεί" από την υλοποίηση του σχεδίου του για την ανέγερση οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σχέδιο που υποστηρίζει ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

"Η απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το εποικιστικό σχέδιο E1 υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου", δήλωσε η Κάλας, προσθέτοντας ότι "η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί από την υλοποίηση αυτής της απόφασης, σημειώνοντας τις μεγάλες συνέπειές του. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή του οικισμού".

ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Tags

ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited