Μια νεκρή και 10 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Κουρσκ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από την συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν.

«Εχθρικό drone έπληξε πολυκατοικία τη νύχτα» σε συνοικία του Κουρσκ και «οι τελευταίοι όροφοι τυλίχτηκαν στις φλόγες», ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Μια 45χρονη γυναίκα βρήκε τον θάνατο και άλλοι δέκα ένοικοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου, διευκρίνισε ο Χινστάιν, συμπληρώνοντας πως αρκετά γειτονικά κτίρια και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Η ρωσική περιφέρεια Κουρσκ αποτέλεσε στόχο αιφνιδιαστικής διασυνοριακής επίθεσης τον Αύγουστο του 2024 και ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει ένα σημαντικό τμήμα της προτού εκδιωχθούν τον Απρίλιο του 2025.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών εδαφών, ακόμη και σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα.

