Μία ακόμα επιτυχία!

Το ότι είμαστε στον Αύγουστο εν μέσω απίστευτου παρατεταμένου καύσωνα αλλά ίσως χρειαστεί για λίγο να μείνουμε χωρίς ηλεκτρισμό, θα πρέπει να σημειωθεί στις μεγάλες επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης. Αφού τα κάναμε θάλασσα με όλα τα υπόλοιπα και θα μείνουμε χωρίς νερό σύντομα, τα καταφέραμε και σε αυτό… και ας γέμισε ολόκληρη η Κύπρος με φωτοβολταϊκά πάρκα που όλη μέρα παράγουν ηλεκτρισμό αλλά τη νύχτα ψάχνουμε να βρούμε επάρκεια για τα κλιματιστικά. Μπράβο και πάλι μπράβο σε όλους τους υπεύθυνους που μας έφτασαν μέχρι εδώ και να μην ξεχάσουμε να τους ανταμείψουμε σύντομα με τις ανάλογες προαγωγές και παράσημα. Το βράδυ ψάχνουμε ενέργεια και τη μέρα πετάμε το πλεόνασμα! Κανονική μπανανία!

Παζ.