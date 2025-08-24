Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πέθανε ο γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα, δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του παρουσιαστή έφυγε σήμερα τα ξημερώματα από τη ζωή - «Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο» έγραψε στο Instagram ο γιος του

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσα από μία ανάρτηση στα social media. Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος, μίλησε για τελευταία φορά με τον πατέρα του το Σάββατο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας σύμφωνα με την ανάρτησή του γιου του αντιμετώπιζε τα τελευταία δύο χρόνια προβλήματα με την υγεία του: «Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

