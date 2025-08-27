«Απειλητικά emails»: Πώς μπορούν να δώσουν ώθηση στην καριέρα σας

Η επαγγελματική επιτυχία δεν χτίζεται μόνο με βιογραφικά και συνεντεύξεις· μερικές φορές αρκεί το θάρρος να πατήσεις «αποστολή». Για τη Μάλορι Κοντουά, σημερινή αντιπρόεδρο ανάπτυξης στη νεοφυή εταιρεία online μάθησης Maven, τα λεγόμενα «τρομακτικά email» έγιναν το κλειδί που άνοιξε νέες θέσεις, συνεργασίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς πορείας της σε startups, η Κοντουά ανακάλυψε ότι η στρατηγική αυτή λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής δικτύωσης και καριέρας. Η ίδια δεν υπήρξε πάντα εξωστρεφής· μια διάγνωση με λέμφωμα non-Hodgkin στα 25 της χρόνια της άλλαξε ριζικά την οπτική: «Κανείς δεν θα θυμώσει επειδή ζητάς βοήθεια. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να μην απαντήσουν», εξηγεί.

Από τότε, η συνήθειά της να στέλνει ένα «τρομακτικό email» κάθε εβδομάδα σε άτομα ή εταιρείες που θαυμάζει, αποδείχθηκε επένδυση με χαμηλό ρίσκο και υψηλή απόδοση. Όπως τονίζει, ακόμη και μια αρνητική απάντηση σε φέρνει πιο κοντά στον στόχο σου.

Μικρές κινήσεις, μεγάλες αποδόσεις

Η ίδια προτείνει σε κάθε επαγγελματία να απλοποιεί τη διαδικασία για τον αποδέκτη: αν ζητάς σύσταση, πρόσφερε ένα draft· αν διεκδικείς θέση, στείλε έτοιμο το βιογραφικό. Το μήνυμα πρέπει να είναι σύντομο, καθαρό και να δίνει κίνητρο για απάντηση.

Η Κοντουά θυμάται χαρακτηριστικά μια φορά που τόλμησε να πει σε υπεύθυνο προσλήψεων: «Ξέρω ότι δεν φαίνομαι ο κατάλληλος υποψήφιος, αλλά εδώ είναι 4 λόγοι για τους οποίους ταιριάζω απόλυτα». Το email της έφερε την πολυπόθητη συνέντευξη – και τελικά τη δουλειά.

Ο κανόνας της ευκαιρίας

Μεταφέροντας τη διάσημη φράση του Γουέιν Γκρέτσκι – «Χάνετε το 100% των ευκαιριών που δεν εκμεταλλεύεστε» – η Κοντουά καλεί τους εργαζόμενους να ξεπεράσουν τον φόβο της απόρριψης και να δείξουν τον ενθουσιασμό τους. Όπως λέει, δεν ξεχωρίζουν εκείνοι που κάνουν απλώς υπερωρίες, αλλά όσοι αφήνουν στους άλλους αληθινή εντύπωση.

Η ίδια αποδίδει την «αστρονομική» εξέλιξη της καριέρας της σε αυτή την τακτική, σε ένα περιβάλλον όπου οι σχέσεις και η δικτύωση μετρούν όσο και οι δεξιότητες, ένα email μπορεί να αποδειχθεί πιο καθοριστικό από ένα ολόκληρο βιογραφικό.

newmoney.gr