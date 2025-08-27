Κατάργηση διδάκτρων για παιδιά σε δημόσια νηπιαγωγεία ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας

Την κατάργηση διδάκτρων σε παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία και είναι ηλικίας 3 χρονών μέχρι 4 χρονών και 5 μηνών ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός αναφέρει ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την κατάργηση διδάκτρων σε παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία και είναι ηλικίας 3 χρονών μέχρι 4 χρονών και 5 μηνών, ηλικία που αρχίζει η υποχρεωτική εκπαίδευση φέτος» Προσθέτει, επίσης, ότι η κατάργηση των διδάκτρων διευκολύνει την φοίτηση στα δημόσια νηπιαγωγεία.

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, με την ψήφιση της νομοθεσίας για δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση από 4 χρόνων, η οποία υλοποιείται σταδιακά, κάποιες θέσεις σε δημόσια νηπιαγωγεία, εκεί και όπου υπάρχει η ευχέρεια, δίνονται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

«Άρα, η απόφασή μας αφορά αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, έτσι ώστε να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση των οικογενειών, αλλά αποτελεί και η συγκεκριμένη απόφαση ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέτρο που ενθαρρύνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο, αναγνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η προσχολική εκπαίδευση», εξήγησε.

Η απόφαση για κατάργηση των διδάκτρων αυτών, πρόσθεσε η κ. Μιχαηλίδου, υλοποιείται από την 1η Σεπτεμβρίου. Η Υπουργός ανέφερε ότι το ποσό από το οποίο απαλλάσσονται οι οικογένειες που έχουν παιδιά ηλικίας μικρότερης από αυτή που εμπίπτει στην υποχρεωτικη εκπαίδευση και θα φοιτούσαν στα δημόσια νηπιαγωγεία, είναι €42 τον μήνα.

Για τις οικογένειες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι πολύτεκνοι ή οι οικογένειες λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το ποσό αυτό ήταν μειωμένο στα €25 αντίστοιχα.

«Συνεπώς, θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο συμβάλλει στην ποιοτική, προσβάσιμη και δωρεάν προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς», είπε.

Η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι στη σημερινή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και τη λειτουργία του νηπιαγωγείου στον κατεχόμενο Κορμακίτη, εκφράζοντας την ικανοποίησή της, «αφού και με αυτή την απόφασή μας υλοποιούμε τον στόχο μας για ποιοτική, πρόσβαση εκπαίδευση και ίσα δικαιώματα σε όλα τα παιδιά», όπως είπε.

«Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία και έτσι με την απόφασή μας θα έχουμε [παιδιά να φοιτούν] εκτός από το Δημοτικό, στο οποίο επιτράπηκε η λειτουργία, όπως γνωρίζετε, το 2024, φέτος και στο νηπιαγωγείο, ώστε να υπάρξει μια συνέχεια», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ