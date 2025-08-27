Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παιδεία

Κατάργηση διδάκτρων για παιδιά σε δημόσια νηπιαγωγεία ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η απόφαση, που τίθεται σε εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου, ενισχύει τη φοίτηση στην προσχολική εκπαίδευση, τόνισε η Αθηνά Μιχαηλίδου

Την κατάργηση διδάκτρων σε παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία και είναι ηλικίας 3 χρονών μέχρι 4 χρονών και 5 μηνών ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός αναφέρει ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την κατάργηση διδάκτρων σε παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία και είναι ηλικίας 3 χρονών μέχρι 4 χρονών και 5 μηνών, ηλικία που αρχίζει η υποχρεωτική εκπαίδευση φέτος» Προσθέτει, επίσης, ότι η κατάργηση των διδάκτρων διευκολύνει την φοίτηση στα δημόσια νηπιαγωγεία.  

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, με την ψήφιση της νομοθεσίας για δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση από 4 χρόνων, η οποία υλοποιείται σταδιακά, κάποιες θέσεις σε δημόσια νηπιαγωγεία, εκεί και όπου υπάρχει η ευχέρεια, δίνονται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

«Άρα, η απόφασή μας αφορά αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, έτσι ώστε να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση των οικογενειών, αλλά αποτελεί και η συγκεκριμένη απόφαση ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέτρο που ενθαρρύνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο, αναγνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η προσχολική εκπαίδευση», εξήγησε.

Η απόφαση για κατάργηση των διδάκτρων αυτών, πρόσθεσε η κ. Μιχαηλίδου, υλοποιείται από την 1η Σεπτεμβρίου. Η Υπουργός ανέφερε ότι το ποσό από το οποίο απαλλάσσονται οι οικογένειες που έχουν παιδιά ηλικίας μικρότερης από αυτή που εμπίπτει στην υποχρεωτικη εκπαίδευση και θα φοιτούσαν στα δημόσια νηπιαγωγεία, είναι €42 τον μήνα.

Για τις οικογένειες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι πολύτεκνοι ή οι οικογένειες λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το ποσό αυτό ήταν μειωμένο στα €25 αντίστοιχα.

«Συνεπώς, θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο συμβάλλει στην ποιοτική, προσβάσιμη και δωρεάν προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς», είπε.

Η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι στη σημερινή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και τη λειτουργία του νηπιαγωγείου στον κατεχόμενο Κορμακίτη, εκφράζοντας την ικανοποίησή της, «αφού και με αυτή την απόφασή μας υλοποιούμε τον στόχο μας για ποιοτική, πρόσβαση εκπαίδευση και ίσα δικαιώματα σε όλα τα παιδιά», όπως είπε.

«Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία και έτσι με την απόφασή μας θα έχουμε [παιδιά να φοιτούν] εκτός από το Δημοτικό, στο οποίο επιτράπηκε η λειτουργία, όπως γνωρίζετε, το 2024, φέτος και στο νηπιαγωγείο, ώστε να υπάρξει μια συνέχεια», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

νηπιαγωγείαΣΧΟΛΕΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited