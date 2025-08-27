Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Σε πολιτική περιδίνηση βυθίζεται η Γαλλία, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι ο πρωθυπουργός Μπαϊρού δεν θα καταφέρει να «επιβιώσει» πολιτικά από την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

Παρά τις εκκλήσεις του Γάλλου πρωθυπουργού και το δίλημμά «χάος ή ευθύνη» που έθεσε με δημόσιες δηλώσεις του, περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop που μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV.

Η δημοσκόπηση του Ifop πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, διαδικτυακά, στις 26 Αυγούστου.

Η εναλλακτική που έχει ο Μακρόν, αντί της διάλυσης της Βουλής εφόσον ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν να διορίσει μια νέα κυβέρνηση.

Οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση της Βουλής θα πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και, σύμφωνα με το Ifop, το 51% των ερωτηθέντων είπαν ότι πιστεύουν πως ο Μακρόν δεν θα διαλύσει τη Βουλή.

Πάντως, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού μοιάζει όλο και περισσότερο πιθανό να πέσει τον ερχόμενο μήνα αφότου τρία σημαντικά κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν στην ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τα σχέδιά του για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Χωρίς πολιτική στήριξη η κυβέρνηση

Οι τέσσερις φιλοκυβερνητικές ομάδες διαθέτουν μόλις 210 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση από αριστερά και δεξιά, μαζί 353.

Χωρίς τη στήριξη των Σοσιαλιστών ή της Μαρίν Λεπέν, ο Μπαϊρού δεν έχει μέλλον. Και όπως, άλλωστε, έχουν ξεκαθαρίσει οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, δεν προτίθενται να κάνουν την έκπληξη.

Το ερώτημα είναι, τί θα κάνει ο Μακρόν, αν και εφόσον «πέσει» ο Μπαϊρού.

Εξάλλου, η επόμενη ημέρα προβλέπεται εφιαλτική και για τον ίδιο, καθώς οι αντίπαλοι ολοένα και θα σφίγγουν τον κλοιό γύρω του, ζητώντάς του να αφήσει την καρέκλα του προέδρου.

Η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε ένα πολιτικό χάος, με το ΔΝΤ να καραδοκεί. Ο Μακρόν θα πρέπει να επιλέξει, είτε να κρατήσει τον Μπαϊρού ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό, είτε να διορίσει νέο για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 9μηνο, είτε να κηρύξει εκλογές για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο και σχεδόν 3 μήνες.

Όλα αυτά, ενώ ξεσπά νέο «κύμα» κινητοποιήσεων α λα «κίτρινα γιλέκα» στις 10 Σεπτεμβρίου, 2 ημέρες μετά τη «μάχη» κορυφής στην Εθνοσυνέλευση.

Η πολιτική αβεβαιότητα έχει επιπτώσεις και στην οικονομία

Η πολιτική αβεβαιότητα είχε επιπτώσεις στις γαλλικές μετοχές και στα ομόλογα αυτήν την εβδομάδα.

Τα γαλλικά ομόλογα πιέστηκαν για άλλη μια φορά, ενώ οι αναφορές του υπουργού Οικονομικών για κίνδυνο παρέμβασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βύθισαν το Χρηματιστήριο.

Ο γαλλικός δείκτης blue chip CAC40 σημείωσε πτώση σχεδόν 2% στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης, μετά από πτώση 1,6% αργά τη Δευτέρα. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας αυξήθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης στις πρώτες συναλλαγές, φτάνοντας στο 3,52%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

