"Botox σε μπουκάλι"; Όλη η αλήθεια για τα πεπτίδια στα καλλυντικά σου

Τα πεπτίδια έχουν κατακλύσει ένα τεράστιο ποσοστό προϊόντων περιποίησης και πολύ πιθανό είναι να έχεις ήδη στο μπουντουάρ σου ορούς και ενυδατικές κρέμες με πεπτίδια και να μην το γνωρίζεις καν. Βρίσκονται σε προϊόντα περιποίησης όχι μόνο προσώπου και σώματος, αλλά και μαλλιών, σε balms χειλιών ακόμα και σε προϊόντα ενδυνάμωσης των βλεφαρίδων. Ποιος είναι, όμως, ο πραγματικός ρόλος τους;

Τι ακριβώς είναι;

Τα πεπτίδια είναι αγγελιοφόροι. Υπάρχουν φυσικά στο σώμα μας, ενώνονται με ειδικά κύτταρα-υποδοχείς και πυροδοτούν μεταβολικές διεργασίες διεγείροντας τα κύτταρα της επιδερμίδας, ώστε αυτά να παράγουν περισσότερο κολλαγόνο. Μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών πεπτιδίων που επιλέγονται στα προϊόντα περιποίησης συγκαταλέγονται τα πεπτίδια του μπιζελιού και τα τριπεπτίδια.

Υπάρχουν πολλοί τύποι πεπτιδίων με διαφορετικές ιδιότητες, όπως πεπτίδια φορείς, αναστολείς ενζύμων, πεπτίδια σήματος και νευροδιαβιβαστές. Άλλα στέλνουν σήματα στα κύτταρα της επιδερμίδας να παράξουν κολλαγόνο, ενώ άλλα στέλνουν μήνυμα στους μυς του προσώπου να χαλαρώσουν, απαλύνοντας έτσι τις γραμμές έκφρασης, και τα προϊόντα που τα περιέχουν συχνά φέρουν την ονομασία "botox σε μπουκάλι".

Πιο αναλυτικά, όταν επιλέγεις ένα προϊόν, για παράδειγμα, με βιταμίνη C ή νιασιναμίδη, προσφέρεις στην επιδερμίδα σου την αντίστοιχη δράση για την οποία ενδείκνυται το συγκεκριμένο συστατικό. Όταν επιλέγεις ένα προϊόν με πεπτίδια, δεν προσφέρεις ένα θρεπτικό συστατικό στην επιδερμίδα σου, αλλά δίνεις οδηγίες στην επιδερμίδα σου για το τι να κάνει, όπως το να παράξει κολλαγόνο.

Τι να προσέξεις

Ενώ η βασική τους ιδιότητα είναι να καταπραΰνουν την επιδερμίδα, μπορεί να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει αν τα πεπτίδια δώσουν ένα συγκεκριμένο σήμα στην επιδερμίδα σου στο οποίο δε θα μπορέσει, τελικά, η επιδερμίδα σου να ανταποκριθεί, γιατί μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να το εκτελέσει ή γιατί μπορεί να μη χρειάζεται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εντολή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το rebound της επιδερμίδας, η οποία θα εμφανίσει ερεθισμό. Η εφαρμογή προϊόντων που περιέχουν πολλά ενεργά συστατικά σε συνδυασμό με πεπτίδια δεν είναι απαραίτητα καλή για την επιδερμίδα, αλλά μάλλον το αντίθετο. Επίσης, η ταυτόχρονη χρήση προϊόντων με πεπτίδια, δηλαδή προϊόν καθαρισμού με πεπτίδια, ορός με πεπτίδια και κρέμα με πεπτίδια, δεν είναι μόνο υπερβολή, αλλά και μια λάθος προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του δερματικού φραγμού και εμφάνιση ερεθισμών. Επιπλέον, αν η επιδερμίδα σου είναι ευαίσθητη και επιρρεπής στην ακμή, τα πεπτίδια μπορεί να επιδεινώσουν τις ήδη υπάρχουσες φλεγμονώδεις καταστάσεις.

Η σωστή χρήση τους

Τα πεπτίδια δεν πρέπει να αντικαθιστούν τα δραστικά και τα ενυδατικά συστατικά της ρουτίνας ομορφιάς σου, αλλά να συνυπάρχουν με αυτά δίνοντας ένα έξτρα boost στη δράση τους. Καθώς πρόκειται για μικρές αλυσίδες αμινοξέων, των δομικών στοιχείων των πρωτεϊνών της επιδερμίδας, έχουν υψηλό επίπεδο βιοδιαθεσιμότητας από τα κύτταρα της επιδερμίδας και άρα στην πλειονότητά τους είναι εύκολα ανεκτά.

Ιδανικά, προτίμησε ένα από τρία ή τέσσερα προϊόντα περιποίησης προσώπου που χρησιμοποιείς καθημερινά να περιέχει πεπτίδια και όχι όλα μαζί και μην αντικαταστήσεις ένα ενεργό συστατικό ή ένα απολεπιστικό συστατικό με πεπτίδια, γιατί η αναγεννητική δράση τους στα κύτταρα της επιδερμίδας είναι αναντικατάστατη. Έτσι, για να ενισχύσεις τη φυσική διαδικασία παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης της επιδερμίδας σου, που θα οδηγήσει σε αύξηση της ελαστικότητας και σε πιο σφριγηλή εμφάνιση του προσώπου, επίλεξε ορό ή κρέμα που θα περιέχει πεπτίδια και άλλα αντιγηραντικά, ενυδατικά και καταπραϋντικά συστατικά.

Λειτουργούν καλά με τη ρετινόλη, τα ρετινοειδή και τα αντιοξειδωτικά και καλό είναι να προσέχεις το pH των προϊόντων που χρησιμοποιείς για να αποφύγεις την εμφάνιση ερεθισμών. Αν έχεις εφαρμόσει ένα προϊόν με οξέα, θα δυσκολέψει τα πεπτίδια να διεισδύσουν στην επιδερμίδα σου, οπότε απόφυγέ το. Επίσης, τα πεπτίδια ενδέχεται να αυξήσουν την ευαισθησία στον ήλιο, οπότε μην αμελείς την αντηλιακή σου προστασία.

