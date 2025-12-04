Ιδρύεται το κυπριακό FBI για αντιμετώπιση της «Λερναίας Ύδρας» του οργανωμένου εγκλήματος

Την ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), όπως έχει αντίστοιχη Διεύθυνση οργανώσει η Ελληνική Δημοκρατία μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης, σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε, στην Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο έχουν ιδρύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, μια υπηρεσία πραγματικά αποτελεσματική, αξιοζήλευτη.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε, από πλευράς του, ότι υπάρχει μια προσπάθεια να στηθεί το συντομότερο δυνατό η Διεύθυνση αυτή και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το οργανωμένο έγκλημα απασχολεί όλα τα κράτη μέλη ανεξαρτήτως

Ο κ. Χαρτσιώτης αναφέρθηκε την επίσκεψη του κ. Χρυσοχοϊδη λέγοντας ότι γίνεται «σε μια χρονική στιγμή η οποία σαν επίσκεψη δεν είναι μόνο συμβολική, αλλά και σαν χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας υπόψη ότι μετά από 25 περίπου μέρες η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ».

«Πέραν του γεγονότος αυτού, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ακριβώς θέματα, τα οποία θέματα θα απασχολήσουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, είπε ο κ. Χαρτσιώτης, πέραν από τα ευρωπαϊκά θέματα τα οποία συζήτησαν, συζήτησαν και θέματα που άπτονται του οργανωμένου εγκλήματος, των ναρκωτικών, το μεταναστευτικό, αλλά και θέματα ενίσχυσης περαιτέρω συνεργασίας των δύο Ακαδημιών.

Εξέφρασε «τις θερμές μου ευχαριστίες προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και τον κ. Χρυσοχοΐδη προσωπικά, γιατί είναι πράγματι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί μία ιδιαίτερα στενή σχέση και συνεργασία, μία πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο Υπουργείων, το οποίο με όλο το σεβασμό φαίνεται να έχει ήδη κάποια σημαντικά και απτά αποτελέσματα».

«Έχουμε ένα γεγονός, το οποίο μάλλον ενδιαφέρει, και έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, έχει αποφασιστεί από την Αστυνομία της Κύπρου, η ίδρυση μιας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, όπως έχει αντίστοιχη Διεύθυνση οργανώσει η Ελληνική Δημοκρατία μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εδώ και ένα περίπου χρόνο», συμπλήρωσε.

Έχει φανεί, συνέχισε ο κ. Χαρτσιώτης, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών ότι η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν μια μορφή επικοινωνίας, «είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, σε ένα κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, οπότε ευελπιστούμε ότι η νέα Διεύθυνση, η οποία επαναλαμβάνω, δημιουργείται με την καθοδήγηση, τη συμπαράσταση του κ. Χρυσοχοΐδη και των Επιτελών του, θα είναι επίσης ιδιαίτερα υποβοηθητική τόσο για την Κύπρο, αλλά και σαν αμφίδρομη αποτελεσματικότητα στο φοβερό και μπορώ να το πω σοβαρότατο αυτό θέμα, το κοινωνικό θέμα, που είναι το οργανωμένο έγκλημα».

«Ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι αμιγώς κυπριακό ή ελληνικό, είναι γνωστό ότι το οργανωμένο έγκλημα απασχολεί όλα τα κράτη μέλη ανεξαρτήτως και είναι και ένα από τα κορυφαία θέματα τα οποία συζητούνται πάρα πολύ συχνά στο επίπεδο των Συμβουλίων και των Συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι μία σύνθετη απειλή, η οποία επιβάλλει μια συνεχή μάχη προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα», σημείωσε.

Στη μάχη αυτή λοιπόν, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, «θα ριχθεί πολύ σύντομα και η δικιά μας Διεύθυνση Αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος».

«Η μάχη αυτή προϋποθέτει μια καθημερινή εγρήγορση. Εγρήγορση η οποία σίγουρα θα φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα με την αμοιβαία ανταλλαγή, επαναλαμβάνω, σε καθημερινό επίπεδο πληροφοριών, τεχνογνωσίας και όχι μόνο», σημείωσε.

Έχουν ανάγκη από δια βίου εκπαίδευση οι Αστυνομικοί

Στις δικές του δηλώσεις ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι είναι «μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα στη Λευκωσία προσκεκλημένους του κ. Μάριου Χαρτσιώτη, ενός εξαιρετικού δημόσιου λειτουργού, Υπουργού, αλλά και φίλου, με τον οποίο έχουμε αναπτύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια στενή συνεργασία, μία στενή σχέση, επ' ωφελεία του αιτήματος που υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και το μεγάλο αίτημα είναι η ασφάλεια».

Όπως είπε, η ασφάλεια που αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό και ταυτόχρονα ένα συνταγματικό δικαίωμα που δικαιούται ο κάθε πολίτης, «ιδιαίτερα στην περιοχή μας, η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, αποσταθεροποιείται από διάφορα γεγονότα τα οποία προκαλούν ανησυχία και αγωνία στους πληθυσμούς, τα έθνη και τις χώρες της περιοχής και η μάχη που δίνουμε όλοι στην περιοχή εδώ μέσα από τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται είναι να υπάρχει σταθερότητα, ειρήνη και ταυτόχρονα στην Κύπρο να υπάρξει επιτέλους μια δίκαιη λύση για το εθνικό θέμα, το οποίο εκκρεμεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή».

«Είμαστε εδώ, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αρχίζει σε λίγες ελάχιστες εβδομάδες, με την προετοιμασία που πραγματοποιεί όλη η Κυβέρνηση της Κύπρου και ιδιαίτερα σε ό, τι μας αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να προχωρήσει τις προτεραιότητες, οι οποίες τάσσονται από την πλευρά της Προεδρίας αλλά και της Επιτροπής συνολικότερα με κορυφαίο ζήτημα αυτή τη στιγμή, και πραγματικά θα κάνουμε ό τι είναι δυνατόν, με πρώτον τον ίδιο τον κύριο Χαρτσιώτη και την Κύπρο για τα θέματα των ανηλίκων και της εκμετάλλευσης τους μέσα από το Διαδίκτυο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι βρίσκεται εδώ σήμερα για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε μια σειρά από ζητήματα, τα οποία αφορούν και τις δύο χώρες και πρώτον και πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι το οργανωμένο έγκλημα.

«Το οργανωμένο έγκλημα είναι διεθνικό. Στην περιοχή μας συνδέεται, αλληλοσυνδέεται και συνεργάζεται με εγκληματικές ομάδες, οι οποίες κινούνται στο μήκος και στο πλάτος της ευρύτερης περιοχής και το καθήκον μας είναι να εξοντώσουμε και να εξαρθρώσουμε αυτές τις εγκληματικές ομάδες, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων», ανέφερε.

Εμείς στην Ελλάδα, πρόσθεσε, «εδώ και ένα χρόνο ιδρύσαμε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, όπως ακούσατε, μια υπηρεσία πραγματικά αποτελεσματική, αξιοζήλευτη». «Μέσα σε ένα χρόνο έχει πραγματοποιήσει 1.500 συλλήψεις. 550 προφυλακίσεις, που δείχνει το μέγεθος του αποτελέσματος και της προσπάθειας που κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες της υπηρεσίας αυτής και πραγματικά αποτελεί σημαντικό βήμα η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου», σημείωσε.

Σημαντικό βήμα, συνέχισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, για την ασφάλεια της Κύπρου και την ασφάλεια των πολιτών, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα μορφών όπως είναι το οικονομικό έγκλημα, οι εκβιάσεις, τα λαθρεμπόριο, τα ναρκωτικά και μία σειρά άλλες μορφές αυτού του απεχθούς εγκλήματος, το οποίο πραγματοποιούν οι εγκληματικές ομάδες και οι οποίες πραγματικά πλήττουν και το κοινωνικό συμφέρον και τη Δημοκρατία.

«Θα είμαστε εδώ δίπλα συμπαραστάτες. Ήδη εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει συνεργασία με την κυπριακή Αστυνομία και της ελληνικής Αστυνομίας, του Αρχηγείου και της ΔΑΟΕ, έτσι ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τελικά να προσθέσουμε αξία σε όλη την προσπάθεια που κάνει και η ελληνική και η κυπριακή Αστυνομία. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε ένα μείζον θέμα που απασχολεί όλες τις χώρες της περιοχής, είναι μετανάστευση», σημείωσε.

Όπως είπε, η μετανάστευση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση στην ευρύτερη περιοχή.

«Αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες εξάρσεις που προέρχονται από τη Λιβύη με όλη την πραγματικότητα που κυριαρχεί στην περιοχή αυτή, αλλά και εκεί η Ελλάδα, η ελληνική Κυβέρνηση είναι σε συνομιλίες με όλες τις πλευρές προκειμένου να περιορίσουμε το φαινόμενο και φαίνεται ότι αυτό έχει επιτευχθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό», ανέφερε.

Αλλά, πρόσθεσε, «είναι προφανές ότι η κατάσταση που υπήρχε πριν από ένα χρόνο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα πλέον δεν υφίσταται σήμερα και ας ευχηθούμε μέσα από τις προσπάθειες που κάνουν οι Κυβερνήσεις μας αυτό το πρόβλημα να περιοριστεί, μιας και το ένα μέτωπο φαίνεται ότι έχει κλείσει». Εξήγησε ότι «αναφέρομαι στο συριακό πρόβλημα και ταυτόχρονα στον πόλεμο στη Γάζα και άρα, ενδεχομένως μέσα από τις προσπάθειες, τις συνομιλίες, τα μέτρα που λαμβάνονται, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, πάντα πρέπει να επαγρυπνούμε έτσι ώστε το θέμα της μετανάστευσης να μην μας ξανά απασχολήσει».

Ένα τρίτο ζήτημα, είπε ο Έλληνας Υπουργός, αφορά μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

«Εμείς προχωρήσαμε σε μία αναδιάταξη όλου του πλαισίου της εκπαίδευσης, αναβαθμίζουμε σημαντικά την Αστυνομική Ακαδημία, αλλά κυρίως αυτό που θέλω να τονίσω και επεσήμαινα επίσης στις συνομιλίες μας είναι η δια βίου εκπαίδευση που έχουν ανάγκη οι Αστυνομικοί προκειμένου να είναι μάχιμοι, αποτελεσματικοί, αξιόμαχοι και τελικά κάθε μέρα όλο και περισσότερο να δίνουν μάχες επιτυχημένες απέναντι στο έγκλημα», ανέφερε.

«Για αυτό έχουμε πόρτες ανοιχτές, έχουμε ανταλλαγές, για να ανταλλάσσουμε απόψεις πολιτικές, επιχειρησιακές και επιστημονικές για να βελτιώσουμε το επίπεδο της εκπαίδευσης των Αστυνομικών», υπογράμμισε.

Ασφαλώς, συνέχισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ένα σημαντικό ζήτημα αποτελεί η τεχνολογία και η διάδοσή της στις αστυνομικές υπηρεσίες, «διότι η τεχνολογία είναι πια ο πολύτιμος βοηθός μας, το πολύτιμο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα αποτελεσματικά, να γίνουν οι υπηρεσίες μας ακόμα πιο επιθετικές στην εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων και να αποδώσουμε το δημόσιο κοινωνικό όφελος στους πολίτες μας, μέσα από την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων».

Οι Υπηρεσίες συνεργάζονται σε καθημερινή βάση

Σε ερώτηση ότι πρόσφατα οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις κυπριακές αρχές, τον ίδιο τον Αρχηγό Αστυνομίας σε ταξίδι που έκανε στην Αθήνα, και δόθηκαν και ονόματα, σχετικές λίστες, από το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα ότι θα έρθει στην Κύπρο, και αν έχει πληροφορίες ότι θα έρθουν στην Κύπρο, ομάδες που δρουν τώρα στην Ελλάδα είτε για να εκτελέσουν συμβόλαια θανάτου στην Κύπρο είτε για να ελέγξουν την «νύχτα», ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι οι Υπηρεσίες συνεργάζονται σε καθημερινή βάση.

«Μάλιστα έχουμε καθιερώσει, θα έλεγα και μία απευθείας ζωντανή καθημερινή θερμή γραμμή μεταξύ και των Αρχηγών, αλλά μεταξύ και των κρίσιμων υπηρεσιών και ανταλλάζουν πληροφορίες για όλα τα θέματα», ανέφερε.

«Συνεπώς οτιδήποτε υπάρχει, το οποίο θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο για την καταπολέμηση του εγκλήματος, είναι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έτσι ώστε κάθε μέρα και η κυπριακή αστυνομία, αλλά και η ελληνική αστυνομία να γίνονται αποτελεσματικότητες», σημείωσε.

Καταγγελίες για παράνομο τουρκικό τοπωνύμιο σε ελληνικές ταυτότητες

Κληθείς να σχολιάσει καταγγελία του Βουλευτή ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικά με καταγγελία από Ελληνίδα πολίτη κυπριακής καταγωγής, η οποία διαπίστωσε ότι στη νέα ελληνική της ταυτότητα, και συγκεκριμένα στο πεδίο «Τόπος γέννησης», αναγράφεται η τουρκική λέξη Iskele και ότι πρόκειται για το παράνομο τουρκικό τοπωνύμιο του κατεχόμενου χωριού Τρίκωμο, το οποίο χρησιμοποιείται από το ψευδοκράτος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι «καταρχήν έχετε πάρει απάντηση μέσα από την Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία και συνεπώς το θέμα σε ό, τι αφορά τη δημόσια σφαίρα, έχει απαντηθεί».

«Σας απαντώ λοιπόν και εγώ συμπληρωματικά. Πράγματι υπήρξε αυτό το περιστατικό. Αμέσως μετά την καταγγελία της συγκεκριμένης πολίτη, η οποία πήρε την ταυτότητα, αμέσως μετά κλήθηκε ήδη η συγκεκριμένη πολίτης, και ήδη ακυρώθηκε το δελτίο ταυτότητας και εστάλη μάλιστα και μία διαταγή ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ τέτοιο απαράδεκτο γεγονός», πρόσθεσε.

Κυπριακό «FBI»

Σε ερώτηση για το κυπριακό FBI και αν θα δοθούν νέα εφόδια στην ηγεσία της Αστυνομίας, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι έχουν ήδη επεξεργαστεί τεχνογνωσία με τον κ. Χρυσοχοΐδη αλλά και με τους αξιωματούχους του συγκεκριμένου τμήματος.

«Τυγχάνουμε της απόλυτης εμπιστοσύνης τους με αποτέλεσμα να μας έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία στο τι απαιτείται για να μπορέσει να ξεκινήσει και να δουλέψει αποτελεσματικά η συγκεκριμένη Διεύθυνση που στήνεται και οργανώνεται αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

«Έχουμε λοιπόν όλο το υλικό, το οποίο θα μας οδηγήσει ακριβώς στο να στήσουμε αυτή τη Διεύθυνση στα ελληνικά πρότυπα, τα οποία ήδη αποδεδειγμένα όπως ήδη έχετε ακούσει, έχουν απτά αποτελέσματα και μια πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Οπότε ευελπιστούμε ότι με τη συνεργασία που θα έχουμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική Αστυνομία, ναι, η συγκεκριμένη Υποδιεύθυνση θα οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», συμπλήρωσε.

Τα χρονοδιαγράμματα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό

Σε ερώτηση αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συγκρότηση της συγκεκριμένης Ομάδας, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

«Το οργανωμένο έγκλημα είναι εκεί και πρέπει, ναι, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να το χτυπήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα τέτοιο χτύπημα πιστεύω ότι θα δοθεί μέσα από τη δομή και την οργάνωση αυτής της Διεύθυνσης, οπότε χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει, αντίθετα αυτό που υπάρχει είναι προσπάθεια να στηθεί το συντομότερο δυνατό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί καμιά φορά δεν είναι μόνο ο χρόνος, πάνω από όλα είναι ο τρόπος να στηθεί σωστά», τόνισε.

Ανέφερε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει πει ότι ειδικά αυτή η Διεύθυνση θέλει δύο σωστές συνισταμένες και δύο πολύ δυνατά θεμέλια. Το πρώτο, ανέφερε, «είναι το νομοθετικό καθεστώς για να δοθούν τα νομικά εργαλεία στη Διεύθυνση αυτή να δουλεύει απερίσπαστα στην προσπάθεια της να χτυπήσει το οργανωμένο έγκλημα και την ίδια ώρα είναι το κτηριακό κομμάτι, αλλά και η στελέχωση να γίνει από τα κατάλληλα άτομα».

«Οπότε με αυτές τις προϋποθέσεις, ναι, θα προχωρήσουμε ώστε το συντομότερο να έχουμε αυτή τη Διεύθυνση όπως πρέπει να την έχουμε», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν έχει βρεθεί το κτίριο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «είμαστε και στο κομμάτι αυτό το κτηριακό νομίζω ότι έχει λυθεί και θα λυθεί πάρα πολύ σύντομα».

«Είναι όλα, επαναλαμβάνω στη φάση της οργάνωσης, είναι όλα υπόψη και ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε και αυτή τη Διεύθυνση, την ιδιαίτερα ωφέλιμη και που θα μας βοηθήσει γενικότερα στην αποτελεσματικότητα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος», κατέληξε.

Ικανοποίηση Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα αποτελέσματα της επίσκεψης

Εξάλλου σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκφράζει «την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της επίσκεψης και παραμένει προσηλωμένο στην περαιτέρω αναβάθμιση των διμερών σχέσεων προς όφελος της ασφάλειας και της ευημερίας των πολιτών».

Αναφέρεται ότι η ελληνική αποστολή πέραν του Υπουργού, αποτελείτο από υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, «γεγονός που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν και οι δύο χώρες στην αστυνομική συνεργασία».

Προστίθεται ότι έγιναν ξεχωριστές συναντήσεις μεταξύ των επιχειρησιακών αποστολών Κύπρου και Ελλάδος και ότι κατά τις συζητήσεις, συζητήθηκε επίσης η διεύρυνση των προγραμμάτων εκπαίδευσης αξιωματικών μέσω των αστυνομικών ακαδημιών των δύο χωρών.

