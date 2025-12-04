Μιχάλης Κουνούνης: Κορυφαίος Προπονητής στα CBF Awards 2025! (βίντεο)

Σε μια λαμπερή βραδιά για το κυπριακό μπάσκετ, στα CBF Awards 2025, ο Αριστίνδην Υποψήφιος Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Κουνούνης, αναδείχθηκε Κορυφαίος Προπονητής στο γυναικείο πρωτάθλημα, μια διάκριση με ιδιαίτερο βάρος και συμβολισμό.

Ο τέως διεθνής καλαθοσφαιριστής, συνοδευόμενος από τον μικρό του γιο, δεν απέσπασε μόνο το βραβείο, αλλά και τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι το πάθος και η αφοσίωση κερδίζουν πάντα χειροκρότημα, μέσα και έξω από το γήπεδο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Royal Hall στη Λευκωσία.

Δείτε βίντεο: