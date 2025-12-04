Πιλοτική εφαρμογή της σποράς νεφών εξετάζει το Υπουργείο Γεωργίας

Σε στάδιο εξέτασης του ενδεχομένου διενέργειας πιλοτικής εφαρμογής της σποράς νεφών στην Κύπρο, ως συμπληρωματικό εργαλείο για την υδατική επάρκεια του νησιού, βρίσκεται το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Αυτό ανέφερε την Τετάρτη ενώπιον των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής η αρμόδια υπουργός, Μαρία Παναγιώτου, μετά από παρέμβαση της βουλευτή του ΔΗΣΥ, Σάβιας Ορφανίδου, η οποία ζήτησε ενημέρωση για τους λόγους που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προχωρά με την υιοθέτηση αυτής της μετεωρολογικής παρέμβασης, κατά την οποία αεροσκάφη διασπείρουν ειδικά σωματίδια (π.χ. χλωριούχο νάτριο, κοινώς το μαγειρικό αλάτι) σε κατάλληλα σύννεφα, ώστε να ενισχυθεί η φυσική βροχόπτωση.

Σύμφωνα με την κα Παναγιώτου, παρά τη μέχρι στιγμής αρνητική γνωμάτευση που έλαβε το Υπουργείο από επιστήμονες στο Ισραήλ, οι οποίοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, συμβούλευσαν την Κύπρο να μην επενδύσει στη σπορά νεφών, καθώς μετά από εφαρμογή του προγράμματος στη γειτονική χώρα, στο τέλος η αξιολόγηση ήταν μηδενική, το Υπουργείο στο τέλος αποφάσισε να εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα επιτυχούς εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος στο νησί, ώστε να είναι σίγουρο για τα συμπεράσματά του. Είπε ότι οι Ισραηλινοί ξεκαθάρισαν ότι χωρίς πιλοτικό πρόγραμμα είναι άγνωστο αν μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι η μέθοδος στην Κύπρο.

Αυτή τη στιγμή, σημείωσε η κα Παναγιώτου, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πηγή, που να αναφέρει με επιστημονική τεκμηρίωση ότι ακόμα και με πιλοτικό πρόγραμμα, θα υπάρχει αποτέλεσμα στην Κύπρο. Ωστόσο η υπουργός διαβεβαίωσε, μετά από σχετική παρότρυνση του προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ότι το Υπουργείο ήδη έχει απευθυνθεί σε ερευνητικό πρόγραμμα για το θέμα.

Η μελέτη του Υπουργείου εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν η «επιτυχία» για την Κύπρο συνεπάγεται, λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, δημιουργία βροχής στον θαλάσσιο χώρο, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό, παρά στη στεριά

Η παράμετρος της περιοχής αποτελέσματος

Θέλοντας να μοιραστεί ένα δείγμα από τα δεδομένα που εξετάζουν στην παρούσα φάση, αναφέρθηκε σε μία παράμετρο που επισημάνθηκε στην κυβέρνηση από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και από το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, είπε ότι οι συνθήκες που ευνοούν τον επιτυχή βομβαρδισμό των νεφών, ώστε να αποδώσουν την επιθυμητή βροχόπτωση, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εδώ τόνισε ότι σήμερα η μελέτη του Υπουργείο εξετάζει εάν η «επιτυχία» για την Κύπρο συνεπάγεται, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας, δημιουργία βροχής στον θαλάσσιο χώρο, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό, παρά στη στεριά. Όπως είπε, το πού θα γίνει η δράση βομβαρδισμού νεφών είναι ένα θέμα και το πού θα υπάρξει το αποτέλεσμα είναι άλλο. Την ίδια ώρα θέλησε να αναφέρει ότι η σπορά νεφών είναι συμπληρωματική πηγή εξασφάλισης νερού.

Ενδιαφέρον από εταιρείες

«Υπάρχουν πολλές εταιρείες που θέλουν πάρα πολύ να προωθήσουν αυτή τη μέθοδο, είναι θεμιτό και το καταλαβαίνω. Εμείς όμως οφείλουμε να είμαστε σωστοί, γιατί έχουμε να διαχειριστούμε δημόσιο χρήμα. Συνεπώς θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα και ανταπόδοση αυτή η εφαρμογή», ανέφερε.

Η υπουργός ζήτησε πίστωση χρόνου, ώστε το Υπουργείο να συνεχίσει τη μελέτη. Διαβεβαίωσε ότι μόλις προκύψει ένα δεδομένο, το οποίο θα παραπέμπει έστω και σε ορισμένα θετικά αποτελέσματα, το Υπουργείο θα ενημερώσει σχετικά.

Η σπορά νεφών εφαρμόζεται επί δεκαετίες σε πάνω από 60 χώρες. Σήμερα τρέχουν προγράμματα σε 38 χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, για ενίσχυση βροχοπτώσεων, αλλά και χιονοπτώσεων, για καταστολή χαλαζιού, ή και για τα τρία.