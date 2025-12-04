«Τhe show must go on» του Μίκη Χατζηνεοφύτου

Τον προσεχή Ιανουάριο η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξι μήνες. Δεν είναι η πρώτη φορά, αυτό έχει ξαναγίνει τον Ιούλιο του 2012 όταν Πρόεδρος ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας.

Η μικρή σε μέγεθος και πληθυσμό και ημικατεχόμενη Κύπρος, δήλωνε με την ανάληψη της Προεδρίας ο Δημήτρης Χριστόφιας, έχει τη θέληση και τις δυνάμεις να ορθώσει το ανάστημά της και να πρωταγωνιστήσει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Χαρακτήρισε την ανάληψη ιστορική και επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται μπροστά στην υλοποίηση ενός κορυφαίου στόχου, της επίτευξης μιας επιτυχημένης Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος, είπε, θα εργαστεί από κοινού με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 26 εταίρους της για περισσότερη κοινοτική αλληλεγγύη, για μια Ευρώπη που να βρίσκεται πιο κοντά στον απλό άνθρωπο, ώστε να ανταποκρίνεται θετικά και αποτελεσματικά στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει αναγάγει την ανάληψη της Προεδρίας σε μείζων θέμα. Χαρακτηριστική η δήλωση του «σήμερα βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από το τόσο σημαντικό αυτό ορόσημο για τη χώρα μας, έχοντας διανύσει μια διετή σχεδόν πορεία εντατικών προετοιμασιών σε εθνικό επίπεδο. Η ανάληψη της Προεδρίας είναι για εμάς μια στιγμή ευθύνης, μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας και μια ευκαιρία για να αποδείξουμε έμπρακτα τη βούληση αλλά και την ικανότητά μας να συμβάλουμε ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης. Το όραμα της Προεδρίας μας είναι μια Αυτόνομη Ένωση, ικανή να προστατεύει τους πολίτες της και τα συμφέροντά της, να υπερασπίζεται τα σύνορά της, να διαφυλάσσει τις αξίες της και να διασφαλίζει την ασφάλεια και την άμυνα της».

Έχω την εντύπωση ότι υπερτιμούμε την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά ο σημερινός Πρόεδρος που βάζει την εικόνα του πολύ πιο πάνω από τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, χρησιμοποιεί κατά κόρον αυτό το ορόσημο για να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Για να διαφανεί πόσο ενδιαφέρει τον Κύπριο πολίτη η ανάληψη της Προεδρίας, εισηγούμαι στο ΡΙΚ (το οποίο μαζί με τους άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς θριαμβολογούν για το "σπουδαίο" αυτό γεγονός) να κάνει μια απλή έρευνα. Να ρωτήσει 100 άτομα τυχαίας επιλογής στην οδό Λήδρας, τι θυμούνται από την Προεδρία της Κύπρου το 2012. Αμφιβάλλω αν θα βρεθεί έστω και ένας που να θυμάται οτιδήποτε.

Το ίδιο αποτέλεσμα θα υπάρξει το 2027, δηλαδή σε ένα χρόνο, αν γίνει ξανά αυτή η έρευνα. Με λίγα λόγια, the show must go on. Ο σανός με τον οποίο τρέφουν την κοινωνία είναι ανεξίτηλος.